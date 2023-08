Bor&Gasztrokorzó Hévízen

Borok, finomságok, koncertek, kézművesek, gyerekprogramok és jó hangulat: csütörtökön startolt és egészen vasárnap késő estig várja az érdeklődőket Hévíz belvárosában a Bor&Gasztrokorzó. A csütörtöki zenés nyitányt követően pénteken és szombaton 16, vasárnap 19 órakor kezdődnek a zenés programok. Pénteken 20 órakor a Princess, szombaton 21 órától a Happy Dixieland Band koncertezik, míg vasárnap 19 órától Polyák Lilla lép fel. 22 órakor fényjáték zárja a négynapos programot.

Festetics vágta

Vasárnap 10 órakor az ünnepélyes megnyitóval és kenyérszenteléssel kezdődik a budapesti Nemzeti vágta előfutamaként megtartott Festetics vágta Gyenesdiáson, a Faludi síkon. Az előfutamok 11-kor startolnak, ezeket 12 órától a Kishuszár futamok, majd 12.30-tól kocsitoló verseny követi. Napközben lesz egyebek mellett kutyaagility-, solymász-, lovas-, lovasíjász- és csikósbemutató, zászlós látványprogram, a Festetics vágta döntője 17.30-kor kezdődik. A rendezvény ideje alatt lesz játszóház, valamint kézműves és gasztronómiai vásár is.

Felhők szárnyán

Szombaton 20 órakor kezdődik Keszthelyen, a Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplomban a Duo Libera nevű argentin-magyar duó Felhők szárnyán című koncertje. Repertoárjukban különleges egyházi és szakrális zene feldolgozások szerepelnek, köztük számos zsoltár.

Zenél a Kármel

Szombaton 20 órakor kezdődik a Kármel hangjai koncertsorozat ünnepi hangversenye, Molnár Marcell (orgona) és Drahos Evelin (ének) előadása a keszthelyi Kis Szent Teréz karmelita bazilikában. A Budapesti Operettszínház énekművészének és a Bartók Konzervatórium zongoraművészének koncertje nemzeti ünnepünk alkalmából csendül fel, a hangversenyen Mozart, Schubert, Gounod és Bach művei hangzanak el.

Lords of the Organ VII.

Pénteken 20.30-kor kezdődik Keszthelyen, a Festetics-kastély parkjában a Lords Of The Organ című program, amelyben az orgona a show arcát mutatja Vivaldi, Bach és Widor remekművei révén. A hangversenyen láthatja a közönség Rákász Gergely új, egyedi future organ hangszerét, amely megjelenésében egy távoli galaxis felé induló kecses űrhajót idéz, hangzásában pedig a legnagyobb katedrálisok szent csendjeitől az ott felállított gigászi hangszerek morajló hangtömegéig mindent a hallgatók elé tár.

Ismét a Felhők szárnyán

Vasárnap 18 órától a Felhők szárnyán koncerten a Duo Libera ad elő örökzöld gyöngyszemeket, imákat és dalokat, ezúttal a keszthelyi zsinagógában. Ez a különleges esemény lehetőséget nyújt a közönségnek, hogy egyedülálló zenei élményben részesüljön a két tehetséges művész, Ádám Eszter szopránénekes és Juan Pablo Esmok Lew gitárművész jóvoltából. A koncert repertoárja magában foglalja a zsidó kultúra gazdag örökségét, a Duo Libera a zene nyelvén énekli meg a hagyományos zsidó dalokat héber nyelven. Az előadás mély tisztelettel adózik az ősi hagyományoknak, és a művészek virtuóz játékával életre kelti a zsidó dalok sokszínűségét és érzelmi mélységét. A különleges helyszín tovább fokozza az esemény varázsát, hiszen ebben a kulturális és történelmi jelentőségű épületben a múlt és a zene találkozik, teret engedve a közösségnek és az emlékezetnek. A belépés regisztrációhoz kötött.

Elszármazottak találkozója

Vasárnap Ortaházán elszármazottak találkozóját tartanak. A program 11.30-kor szabadtéri szentmisével kezdődik, 12.30-kor nyitják meg a helyi Vajmi Béláné és Végh Luca munkáiból összeállított kiállítást. Ebéd után, 15.30-tól fellép Böröcz Roland és Horváth Milán, majd Mercy és Ditta közös műsora következik. Este Paál Adrián zenél a program résztvevőinek.

Nyáresti kulturális kavalkád

Szombaton 18.30-tól Nagykanizsán, az Erzsébet téren a város roma nemzetiségi önkormányzata és az „ANOSZTRU” Országos Egyesület közös szervezésében Nagykanizsai nyáresti kulturális kavalkád címmel kezdődik rendezvény. Fellép a Malek Andrea Soulistic, a 100 Tagú Cigányzenekar Kamarazenekara és a Kopár Antik Music Style.

Falunap

Gáborjánházán vasárnap tartják a falunapi rendezvényt. A szentmise 11 órakor, a kulturális műsor 16 órakor kezdődik.

Göcsej Motorock Feszt

Szombaton rendezik meg Gutorföldén a település önkormányzata és a Göcsej Motorosai a már hagyományos Göcsej Motorock Fesztet éjszakába nyúló koncertekkel és színes programokkal. Déltől kezdődnek a gyerekprogramok a helyi óvoda és iskola közreműködésével, lesz játszóház, ugrálóvár, csillámtetoválás. Emellett veterán jármű kiállítás, tetoválóbemutató, tombola és motorszobor szelfipont is várja a látogatókat. Készülnek a szervezők gasztroudvarral és jótékonysági süteményvásárral is. A motorosok felvonulása 13.30-kor indul, a résztvevők Szécsiszigetre, a Kerka Vízimalomhoz látogatnak el. Ezután 16 órakor aikido harcművészeti bemutatóra várják a közönséget, 20.30-kor pedig Bátor Zoltán kaszkadőr érkezik éjszakai motoros show-val. A koncertek 17 órakor kezdődnek, fellép sorrendben a TMK Rock Band, a Szomorú Péntek zenekar, 21 órakor a Pokolgép, 23-kor a Légkalapács, majd a Nyírfa Terror, végül az Impardonné.

Nemzetközi festőszimpózium

Letenyén pénteken 9 órai kezdettel rendezik meg a XXVII. Mura Art Nemzetközi Festő Szimpóziumot, amely részeként 15 órakor a városi könyvtárban a Balaton-Art és a Csók István Művészeti Kör tagjai, valamint helyi, horvát és szlovén képzőművészek alkotásaiból nyílik kiállítás.

Őrségi kulturális fesztivál

Őriszentpéteren a hét végén zárul az őrségi kulturális fesztivál, a Hétrétország programja. Pénteken 20 órától Omega-emlékprogramot tartanak premier előtti filmvetítéssel, koncertszínházi előadással és élő homokanimációval. Szombaton 9 órakor nappali lepkészésre várják az érdeklődőket, majd 11 órától az Árpád-kori templomban Kemény Márton János gitárművész ad koncertet. 15 órától Tóth Viktor jazz sommelier szórakoztatja a közönséget, 18 órakor újabb homokanimációs előadás lesz, majd Benned szól a dal – 25 év az Omegában címmel a gitáros Szekeres Tamás ad koncertet. 22 órakor zárásként ismét levetítik a Testamentum című Omega-emlékfilmet.

Horgászverseny

Kerkaszentkirályon, a Kerka-holtágból kialakított tavon szombaton nyílt halfogó versenyt tart a helyi Kerka Horgászegyesület. A program 7 órakor kezdődik a megnyitóval, a verseny 8 és 12 óra között zajlik. Az eredményhirdetést várhatóan 12.45-kor tartják.

Szent Rókus ünnepe

Sormáson szombaton tartják a Szent Rókus-napi búcsút, amely 10 órakor szentmisével kezdődik. 15 órától szentségimádással és Szent István-tisztelettel folytatódik a program, 16 órakor szentelik fel az újonnan felállított Szent Rókus-szobrot, 19 órakor pedig vesperással zárul a rendezvény.

Mura Menti Bornap

Letenyén szombaton tartják a Mura Menti Bornap elnevezésű gasztrokulturális programot, amely 15 órakor helyi és környékbeli fellépők kulturális bemutatóival kezdődik. 18 órától Henna szórakoztatja a közönséget, 19 órától István, a király címmel táncszínházi előadás, majd a Decsi Fivérek műsora várja az érdeklődőket. 21 órától Queen tribute koncertet tartanak. A nap folyamán lesz még folksátor és borkóstolási lehetőség is.

Hagyományőrző kenyérsütés

Zalalövőn, a városi íjászparkban szombaton 19 órától kemencés kenyérsütésre várja az érdeklődőket a Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület. A kenyér mellett hőkön sült perecet és langallót is kóstolhatnak a jelenlévők, de lesz íjászat és lengőteke-verseny is.

Természetfotó kiállítás

Bázakerettyén, a Déryné Művelődési házban szombaton 17.30-kor A madárvilág rejtett pillanatai címmel Szabó Zsolt nagykanizsai természetfotós képeiből nyílik kiállítás.

Nagyboldogasszony ünnepe

Vaspör-Pusztacsatárban, a szombathelyi egyházmegye kegyhelyén vasárnap 11 órakor Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök pontifikál ünnepi szentmisét Nagyboldogasszony napja tiszteletére. Előtte nap ugyanott szintén lesznek ünnepi alkalmak. 18 órakor szentmise, 19 órakor szentségimádási óra, majd éjfélig tartó virrasztás várja a híveket.

Muravidéki vágta

Lendván, a Thermal REsort szállodával szemközti területen rendezik meg szombaton a Magyar vágta szlovéniai előfutamát, a Muravidéki vágtát. Az egész napos rendezvényhez számos kísérőprogram – kulturális műsorok, lovasbemutatók, kézművesvásár és játszóház – csatlakozik. A vágta ünnepélyes megnyitója 11 órakor kezdődik, ezt követik az előfutamok. A döntő várhatóan 18.30-kor lesz.

Koncertek, zenés partik

Zalaegerszegen, a Reininghaus Söröző kerthelyiségében pénteken 19 órától a Magyarucca zenekar tartja koncertjét. A Gardenben szombat este Silverman lesz a rezidens lemezlovas. Nagykanizsán, a Cserebogár Bárban pénteken a billentyűs hangszereken játszó Batyi Norbert, a dobos Kőfalvi Csaba és a nagybőgős Kém Sándor mutatja be jazz programját. Keszthelyen, a Viviera Beach-en szombat este a Powerpuff, AKC Misi és AKC Kretta, Ercsé, Bréda Bia, Patrick, Koósz Milán, Elektra, illetve Klopfer közreműködésével tartanak partit. Zalalövőn, a szabadtéri színpadon szombaton este a Fáraó bulizenekar játszik. Vonyarcvashegyen, a Magyar Tengerben pénteken Bárány Attila és D.J. Roland, szombaton Szunyog és Bluff, vasárnap SomX zenél. Bázakerettyén, a Déryné Művelődési Ház szabadtéri színpadán szombaton 18 órától a Báró és a Blues Step, valamint a Manic Monday ad koncertet. Lendván, a Bánffy Központ udvarán pénteken 20.30-tól a Peter’s Pan zenekar lép fel.