Negyedszázados hagyományt folytatva rendezték meg szombaton délután a jó szomszédok partiját a megyeszékhely csácsi városrészében. Mint a szervezők egyike, Éderné Vasáros Ágota elmondta, A Hét vezér és Damjanich utca találkozásánál az első összejövetelt 25 éve tartották meg a városrészi fesztivál részeként. Azóta a fesztivál megszűnt, a jó szomszédok viszont továbbra is piknikeznek nyaranta. Erre is utalva 20 évvel ezelőtt megkapta hivatalosan is a Jószomszédok park nevet Ledneczki János javaslatára a ligetes terület, ahol a szombati partin gulyással, lángossal, zeneszóval, valamint a Tourinform Iroda szervezésben városrészismereti vetélkedővel várták az érdeklődőket, akik a kőkecske legendájának járhattak utána.

Tuboly Andrea, a Tourinform Iroda vezetője ismertette a városrészismereti vetélkedő tudnivalóit

Fotó: Arany Gábor