Mint arról a zaolon már beszámoltunk, az elmúlt hetekben jelent meg a plébános új regénye, sorrendben a hatodik.

A regény azt a mindig aktuális kérdést veti fel, hogy van-e remény? A kiváló grafikákat és idézeteket tartalmazó kötet azoknak szól leginkább, akik hisznek az újrakezdésben.

A könyv megírásának szellemi indoka a brit The Sun napilap Covid19-járvány alatti egyik felmérése volt, mely szerint 10-ből 9 brit középiskolás fiatal nem találja élete értemét. A történet ismét, mint a plébános több regénye is USA-ban játszódik, több nemzet keveredik benne, ezért is ragaszkodott ismét a multikulturális közeghez. A felszínen a regény egy könnyed krimi, kalandregény, melyben bűntények állnak a középpontban. A mélyben pedig mai lélekrajz, melyben keresi a választ arra, hogy van-e a remény. Főszereplője egy 30-as éveiben járó elvált férfi, aki az élet több szempontjából hajótörést szenvedett, elszegényedett és próbál a határvidéken új életet kezdeni tanárként. Érkezése napjától különös események kezdődnek a vidéken. Sok érdekfeszítő szereplő útja keresztezi egymásét. Döbbenetes és fájdalmasan igaz mai élettörténeteket ismerhetünk meg rajtuk keresztül. Az is kiderül, hogy egy igazságtalan és manipuláló világban önkéntelenül is rosszul ítélünk.

A kötetbemutatón Kercsmár István, Resznek polgármestere és Katona Tünde közművelődési szakember köszöntötte megjelenteket, majd Vigh László, a térség országgyűlési képviselője mondta el gondolatait az esemény kapcsán és mondott köszönetet a meghívásért. Kiemelte, hogy az atya prédikációit és szívesen hallgatja a szentmiséken.

A 200 oldalas regényt Pete Polgár Máté mutatta be a közönségben, majd dedikálta a könyvet a jelenlévőknek.