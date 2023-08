Erről Dömők József igazgató tájékoztatta portálunkat. Elmondta: Letenye városa ez évben csatlakozik a sikeres programhoz, és rögtön ki is használják a kínálkozó lehetőségeket, azaz öt szakkör indításával számolnak. A legnagyobb érdeklődés a vesszőfonás iránt mutatkozik, de a választható tevékenységek között szerepel még a nemezelés, a bútorfestés, a makramé készítése és a baba-mama horgolás is.

- Letenye lélekszámából adódóan maximum öt szakkör indítására volt lehetőségünk, ezt maximálisan ki is használjuk – tette hozzá Dömők József. – Az egyes szakkörök öt fővel működhetnek, a Nemzeti Művelődési Intézet ugyanis ekkora létszámhoz biztosítja az alapanyagot és a szükséges eszközöket. A programokra már várjuk a jelentkezőket, nemcsak Letenyéről, hanem a környező településekről is. Jelentkezni az intézmény telefonszámán lehet, továbbá szükség esetén itt tudunk tájékoztatást is adni a programról.

A szakkörök várhatóan szeptember végén indulnak, a foglalkozásokat hetente egy alkalommal tartják a Fáklya Művelődési Házban, a résztvevőkkel egyeztetett időpontokban. A szakkörök zárását követően az elkészült munkákból kiállítást is szervez a házigazda intézmény.