A települési önkormányzatok rendkívüli támogatása a működőképesség megőrzésére vagy egyéb, a feladatok ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál. Elhangzott, hogy az elmúlt évben mintegy 9,5 millió forintot kapott a város ezen a jogcímen, és idén is hasonló összegre nyújtanak be igényt.

Döntöttek az intézményi térítési díjakról is, az önkormányzati fenntartású intézményekben, az óvodában és a bölcsődében nem változik a gyermekekre vonatkozó étkezési díj. A felnőtt étkeztetés esetében a közüzemi díjak megnövekedett egységárai és főként a főzőkonyhákat rendkívül megterhelő mértékű havi földgáz rendszerhasználati díjak emelkedése miatt a vendégebédek díja 1200 forintról 1350 forintra nő. Magasabb lesz szeptember 1-től a bölcsődei gondozásra megállapított napi intézményi térítési díj is, ez az összeg 300 helyett 400 forint lesz egy főre. Az időszakos gyermekfelügyelet és a játszócsoport napi intézményi térítési díja is 100-100 forinttal lesz magasabb, azaz előbbi 500, utóbbi 600 forintra emelkedik.

Az ülésen emellett elfogadta a testület a Lenti Rendőrkapitányság 2022-es tevékenységére vonatkozó beszámolót is.