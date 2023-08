Az édesvizek környezettani kutatásába aznap 9 és 16 óra között tekinthetnek be az érdeklődők. Az intézet parkjában, az árnyas fák alatti akváriumokban a Balaton parti övében élő halakat lehet megnézni, de lesznek ott makrogerinctelenek is, rákok, csigák, kagylók. Kiderül, hogy mire lehet jó a vándorkagyló, és az is, hogyan segítenek az édesvízi kisrákok a vízminőség védelmében. A nap folyamán többször is bemutatják, hogy milyen egy vízmintavétel a gyakorlatban, és a vett mintában vízi gerincteleneket keresnek, írják a honlapjukon.

Meg lehet nézni a Közép- Európában egyedülálló mezokozmosz rendszert, ahol a sekély tavakban zajló folyamatokat modellezik, és olyan globális folyamatokra is válaszokat keresnek, mint például a klímaváltozás.

Aki kedvet érez, tesztelheti tudását kvízjátékban, és díjazzák a nyílt napon készülő legötletesebb gyerekrajzokat is. Ezen a napon az érdeklődők a műemlék épületegyüttesbe is beléphetnek, megnézhetik, hogy néznek ki az algatenyészetek mikroszkóp alatt.

A nap folyamán több alkalommal vezetett tudományos túrát lehet tenni az épületben, mely során kiderül, hogy mik azok a mikroszennyezők és milyen hatással vannak a vízi élőlényekre.

Lesz előadás a balatoni algahelyzetről, és az élőhely átalakítások ökológiájáról, és az intézet inváziós fajoktról szóló filmjét is levetítik. A program ingyenes, és a BALATORIUM ökológiai hét része, az események szombaton és vasárnap az Intézet kutatóinak részvételével az örvényesi szabadstrandon folytatódnak.