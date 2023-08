Tóth Renáta igazgató az idei tapasztalatokról szólva portálunknak elmondta, több mint 500 látogató kereste fel ezen a nyáron a Deák-teraszt, a nagyszülők és az unokák érkeztek együtt. A résztvevők pecséteket gyűjthettek, 5 pecsétért kézműves, tízért könyvtári ajándékcsomag járt. A "Szelek szárnyán" nevet viselő szélcsengő készítő pályázatra 31 munkával jelentkeztek a könyvtár felhívását elfogadók. A fenntarthatóság, a környezettudatosság, az újrahasznosítás jegyében a legkülönfélébb anyagokból készült szélcsengők fotóira a gyermekkönyvtár közösségi oldalán szavazhattak az érdeklődők, a legjobb három alkotás készítői könyvtári ajándékcsomaggal lettek gazdagabbak. (Idén a nagykutasi könyvtár olvasói is csatlakoztak a játékhoz.) A Deák-teraszra látogatók közül sokan be is iratkoztak a gyermekkönyvtárba, sőt, volt pedagógus olvasójuk kézműves alapanyagokkal is támogatta a könyvtárosok rendhagyó vállalkozását. A siker garantálja, hogy a Deák-terasz jövőre újra kinyit.