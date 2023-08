A találkozón a magyar, német, lengyel és litván fiatalok, összesen 60-an komoly témák feldolgozásba kapcsolódtak be. Az Európai Unió által támogatott közös projekt címe ugyanis "Európa gazdasági válság, éghajlatváltozás, energiakrízis, infláció és háború között".

A találkozó első napján Greifswaldban a "Zip Erlebnis" közösség pedagógusai által vezetett ismerkedési csoportjátékok is a fenti témához kapcsolódtak. Emellett a résztvevők ellátogattak a greifswaldi atomerőműbe is, ahol a radioaktív hulladék tárolásáról tudhattak meg hasznos információkat.

A továbbiakban a rostocki IGA-Parkban a klímavédelemről és fenntarthatóságról szóló képzésen vettek részt, valamint a Keleti-tenger élővilágáról, halászatáról, szennyezettségéről, a háborús aknák, lövedékek eltávolításáról is sokat megtudtak.

A Max - Planck Intézetben a plazmakutatásról szereztek ismereteket a résztvevők. Fotó: Pákai Magyar-Német Baráti Kör

A Max - Planck Intézetben különleges élményben volt részük a fiataloknak, hiszen egy magyar mérnök vezette körbe a csapatot, s bemutatta, hogy a fúziós energiaforrás, illetve a plazma kutatás hol tart most a világon egyedülálló intézményben.

A meglehetősen domináns témák mellett kikapcsolódásra is volt lehetőség: a Keleti-tenger vizébe azonban csak néhányan merészkedtek be, inkább a strandröplabdát választották, emellett hajókirándulást is tettek a Ryck folyón, s Greifswald nevezetességeivel ismerkedtek közben.