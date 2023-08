A település első embere Zrínyi Miklóst idézve arról is szólt: a háború szörnyű és félelmetes árnyékában különösen nagy jelentősége van a katonanóták által tolmácsolt, megszívlelendő érzelmi üzeneteknek. Úgy folytatta, „amikor együtt dalolunk, tegyük ezt azért is, hogy hazánkban maradjon meg a béke, amelynek nincs és nem is lehet alternatívája. Ma szóljanak a bakanóták a hősök emlékére és a világ békéjéért.”

Fotó: Péter B. Árpád

Vincze Tibor arról is beszélt, Magyarországon csupán két helyen rendeznek évről évre katonadalfesztivált: Debrecen és Zalaapáti ápolja ily módon a több évszázados hagyományt.

Dr. Czermann János, a Honvédelmi Minisztérium stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára kijelentette, e rendezvény fontos küldetése, „hogy ismertté tegye katonadalainkat, s élővé a magyar hadtörténelem és katonamúlt emlékeit”. Szerinte ezek a művek nemcsak kulturális szempontból kivételesek, hanem azért is, „mert olyan személyes vallomások, amelyek hazaszeretünk megélését hordozzák, és kifejezik, hogy a nem is olyan távoli történelmi időkben mit jelentett a honvédelem ügye, amely nemcsak a múltunk része, hanem a jelenünket is elemi módon meghatározó valóság”.

A Magyar Honvédség Veszprémi Légierő Zenekara formációs műsorral lepte meg a közönséget

Fotó: Péter B. Árpád

Pácsonyi Imre, Zala Vármegye Közgyűlésének alelnöke – személyes emlékeit is felidézve – azt mondta, a katonadaloknak nemcsak az alaki foglalkozásokon volt szerepük, hanem jeles eseményeken is, „mi például büszkék voltunk a páncéltörő ütegünk énekére, amelyről olyan legenda is keringett, hogy azt még a két világháború közötti Magyar Királyi Honvédségtől örököltük, s boldogan és büszkén énekeltük: Szél viszi messze a fellegeket, fölötte lángol az ég”.

A megnyitóünnepség folytatásában Vincze Tibor átadta Zalaapáti díszpolgári címét Németh Lajosnak, mint jelezte, hálájuk és megbecsülésük jeleként. A kitüntetett 1946-ban született, s korán megismerkedett a harmonikával, tudását magántanárok segítségével gyarapította, 15 évesen pedig már egy budapesti sváb zenekarban játszott. Később könnyűzenei formációk tagja lett, és egyre elmélyültebben gyarapította magyarnóta-tudását. A ma is működő Zalaapáti Harmonika Zenekart 1992-ben alapította.

Idén is sokan vettek részt a Katonadalfesztiválon, köszöntve Zalaapáti díszpolgárát, s hitet téve a béke mellett

Fotó: Péter B. Árpád

Németh Lajos úgy fogalmazott: ilyen megtiszteltetés még soha nem érte őt, majd felelevenítette a Katonadalfesztivál alapításához fűződő emlékeit, jelezve azt is, nagyon sok katonanótát gyűjtött össze, hogy továbbadhassa azokat a térség dalköreinek. A díszpolgár szerint ezen elismerésben benne vannak a tanítványai, zenészkollégái is, akikkel közösen viszik a falu jó hírét.