Olyan szülőknek, családoknak szeretnénk segíteni, akiknek sokba kerülne a táska, a ceruza és a füzetek, mindezeket csak nehezen tudnák megvenni. Általában nem egy, hanem több gyermeket nevelnek, ezért nekik minden támogatás jól jön - így összegezte a MosolyTáska akció célkitűzését Dudás Gyula, a Zalaegerszegi Adományközpont ügyvezetője. Hozzátette, érkeztek már táskák és iskolaszerek, ám a kapott mennyiségnél az érdeklődés jóval nagyobb. Amikor többet behoznak, akkor az érintettek külön értesítés után átvehetik azokat. Osbáthné Molnár Ildikó, az adományközpontban dolgozik, és azt tapasztalja, hogy nagyon nagy szükség van az ilyen típusú felajánlásokra, hiszen a tanulóktól az intézményekben sok mindent kérnek. Gyakorló anyukaként úgy gondolja, hogy adakozás előtt érdemes megnézni, hogy alsósnak vagy felsősnek szánják-e a csomagot, hiszen korosztályonként eltérő összeállításra van szükség. A nagyobbak ugyanis másfajta füzeteket, tollakat, vonalzót használnak az órákon, mint a kicsik, akiknek a füzetek mellé filcet, színes ceruzákat és tolltartót is érdemes adni.

A központban tisztán, szortírozva sorakoznak a ruhák

Fotó: Szakál Eszter

Az adományközpont munkatársai ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy nem kell egy komplett módon felszerelt táskát bevinni, hiszen sok kicsi sokra megy, egy-egy füzetet, ceruzát vagy színeskészletet is szívesen fogadnak, mivel másoknak minden apróság nagy segítség lehet. Náluk ilyenkor a gyerekruhák és -cipők ugyancsak kelendőek. Ruhákra, lábbelikre amúgy is nagy az igény, hiszen azt mindig sokan keresnek. A központban egy nap 170-220 fő fordul meg, az utóbbi hetekben pedig kifejezetten emelkedett a létszám. Az igénylők egyre nagyobb távolságból, akár 30-40 kilométerről is jönnek. Itt mindenkin segítenek, aki bizonyítja a rászorultságát, tehát önkormányzattól, családsegítő központtól vagy védőnői szolgálattól hoz igazolást. Ezek a személyek a kiválasztott holmikat és az ételt ingyen elvihetik. A centrumban egyébként élelmiszereket is osztanak, amikhez részben az élelmiszerbankon keresztül jutnak hozzá, de 8-10 helyi kisbolttól is van felajánlásuk, amit minden nap elhoznak és továbbítanak a rászorulóknak. Emellett a szervezetet az önkormányzat is támogatja. Intézményeknek előzetes megbeszélés alapján szintén gyűjtenek melegítőt, ágyneműhuzatot, takarókat, paplanokat, ami éppen kell. S hogy mire lenne még szükség az eddig említetteken kívül? Osbáthné Ildikó azt mondja, szinte mindenre. A háztartási eszközök közül a nehezebb helyzetben élők tányérokat, poharakat kérnek, de előfordult, hogy hűtő, mosógép, centrifuga kellett, tehát olyan dolgok, amiket bárki otthon a hétköznapokban használ. Az odahaza feleslegessé vált holmikat a Balatoni út 3. szám alatt működő Zalaegerszegi Adományközpontban hétfőtől csütörtökig 9 és 13.30 között, pénteken 9-től 12 óráig fogadják. Arra kérik a támogatókat, hogy még hordható ruhákat, lábbeliket vigyenek be, olyanokat, amiket maguk is elfogadnának. Fontos, hogy ezek tiszták, s ne lyukasak, szakadtak legyenek, hiszen a szortírozás után ezeket szeretnénk minél előbb használatra átadni - hangsúlyozta Dudás Gyula.