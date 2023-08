A megújult főoltárt a szombaton délelőtt megtartott ünnepi szentmise keretében Fekete Szabolcs Benedek, a szombathelyi egyházmegye segédpüspöke áldotta és szentelte meg, aki úgy fogalmazott: mintha nem is templom, hanem egy gyönyörű katedrális fogadná Eszteregnyén a híveket, és egyben azt is kérte a jelenlévőktől: lelkükben ők is legyenek az épülethez hasonlóan szépek.

Az eszteregnyei templom 1886-ra készült el, a településen élő hívek akaratából. Mérete impozáns, a szepetneki plébános szavaival élve: a legnagyobb zalai falusi templom. Eredeti oltárképét 1936-ban cserélték le arra a különleges festményre, amely egy Tiziano-alkotás művészi másolata, s amelyen a templom védőszentje, Szűz Mária látható 27 mellékfigurával együtt.

Az egykori oltárt a II. vatikáni zsinat után, annak rendelkezéseit tévesen értelmezve távolították el. A szentély eredeti állapotban történő visszaállítását az ezredfordulón kezdték meg, ám a munkák akkor félbemaradtak, ezt fejezte be a 2021-ben Szepetnekre került Gottfried atya. Kezdeményezésére nem csupán egy új oszlopos timpanonos felépítményt kapott az oltár, de a már említett 1936-ban készült oltárkép is visszakerült a helyére. A plébános lapunknak elmondta: az új oltár megépítése állami és egyházmegyei támogatás nélkül, önerőből, illetve a hívek adományaiból valósult meg.