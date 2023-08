Műsorunk első részében bemutattuk Önöknek a keszthelyi strandkönyvtár-szolgáltatást, a múltban is barangoltunk, felidézve a városi könyvtár történetét, valamint beszéltünk a gyerekek olvasási szokásairól. Most, a folytatásban körbejárjuk a kötelező olvasmányokat, megvizsgáljuk, hogy jelent-e veszélyt a könyvekre a digitalizáció, valamint vendégünk olyan regényeket is ajánl a hallgatóknak, melyek kifejezetten Keszthelyen játszódnak. A Zaol-podcast vendége továbbra is Kocsondiné Eisenkorb Györgyi, a keszthelyi Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár könyvtár részlegének igazgatóhelyettese.