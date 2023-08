Az új közösségi tér megnyitóján Vaslabán Csaba plébános megáldotta a létesítményt. Majd Polgár Róbert polgármester köszöntötte a település közösségét, az őstermelőket és az üzlethelyiségek régi, valamint új bérlőit, s köszönetet mondott mindenkinek, a vállalkozóktól a kormányhivatal és az önkormányzat dolgozóin át a jegyzőig, akik tettek a fejlesztésért.

- Nem is indulhattunk volna el ezen az úton pályázati támogatás nélkül, amit a kormánynak, de leginkább Cseresnyés Péter országgyűlési képviselőnek köszönhetünk, aki hitt a tervünkben, elképzelésünkben, támogatta azt - mondta a polgármester. - Sokat jelent, hogy az épület mindhárom üzlethelyisége gazdára talált, pizzéria, húsbolt és virágüzlet nyitott meg. A termelői piac létesítésére a vidékfejlesztési projekt keretében 100 millió forintot nyert az önkormányzat, melynek tíz százalékát önerőből kellett biztosítani. Az alapanyagárak emelkedése miatt később korrekcióra volt szükség, de a többletköltség ellenére is vállalta a testület a beruházást. Sőt a fenntarthatóságra is figyeltünk, hiszen az épület napelemekkel és hőszivattyúval is rendelkezik.

Ezután Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő méltatta a beruházást. Szerinte ahhoz, hogy elkészülhessen egy ilyen szép és modern létesítmény, össze kell fogni, s szükség van egy jó csapatra.

- A helyes kormányzati döntéseknek köszönhetően az elmúlt időszakban lényegesen több pénz jutott a falvaknak, mint korábban - fogalmazott. - A kormány partnerként tekint a legkisebb településre és az ott élő emberekre, s annak érdekében, hogy az ő életük kényelmesebb legyen, hasonlítson a városi életminőséghez, komoly forrásokat csoportosított át. Ezek közül sikertörténet a Magyar falu program, csak Murakeresztúrra 190 millió forint értékű fejlesztés érkezett. 2015-16-tól mintegy félmilliárd forintból gazdálkodhatott csak ez a település. S akkor még nem beszéltünk a térség turisztikai életét előmozdító beruházásról, a kerékpárút építéséről, mely az őszre fejeződhet be.

Bene Csaba, a vármegyei közgyűlés alelnöke gratulált a fejlesztéshez, viszont figyelmeztetett: az igazi nagy feladat csak most következik, hiszen működtetni kell a termelői piacot.

- A vármegye számos pontján létesült már ehhez hasonló elárusító hely, viszont egyelőre sajnos nincs olyan fórum, ahonnan értesülni lehetne, hogy melyik épp mikor tart nyitva - folytatta. - Ebben a modern, okostelefonok vezérelte világban, jó lenne, ha készülne egy olyan alkalmazás, melyen nyomon lehetne követni, hova s mikor érdemes felkerekedni a városlakóknak. Talán valamelyik fejlesztő "meghallja" az elképzelésemet, s elkészíti ezt a hiánypótló programot, hiszen a hazai, főleg a zalai termelőktől beszerzett áru kivételes minőséget képvisel.