Idén van a 75. évfordulója az 1948. szeptember 7-én és 8-án Zalaegerszegen megrendezett Zalai Mária-kongresszusnak, amely a katolikus Zala utolsó nagy lobbanása volt az üldöztetések sötét éveinek kezdetén, a munkanap ellenére legalább 35 ezer ember és az akkori püspöki kar nagy részének részvételével. A zalaegerszegi ünnepségnek hivatalos himnuszt is komponáltak Zalai Mária-himnusz címen, melynek szövegét Kollányi Fülöp ferences atya írta, zenéjét pedig Király László, a nagytemplom karnagya szerezte, olvasható a program meghívóján. Zala vármegye újkori története talán legnagyobb volumenű rendezvényének fő szónoka Mindszenty József bíboros, hercegprímás, egykori zalaegerszegi plébános és veszprémi püspök volt.

A zalaegerszegi Családkapocs Keresztény Kulturális Egyesület célja, hogy a Szombathelyi Egyházmegyével, a városi plébániákkal, a Mindszentyneummal, valamint Zalaegerszeg városával közösen jelen korunkhoz igazodva emlékezzünk az akkori eseményekre, ezzel megszólítva a híveket, erősítve bennük az összetartozás érzését.

A rendezvény szeptember 8-án, pénteken 18 órakor Veni Sancte ünnepi szentmisével indul, amit dr. Udvardy György veszprémi érsek celebrál a Jézus Szíve ferences templomban. Ezt, szintén az ő vezetésével, fáklyás körmenet követi a ferences és a kertvárosi templom között. Dr. Székely János megyéspüspök szombaton 9.30-tól a Széchenyi téri nagyszínpadon mutat be szentmisét (itt a program összeér a Vadpörkölt- és borfesztivállal), továbbá a két nap során lesz számos előadás, zenés és éjszakai szentségimádás, Mária-szerenád, templomfényfestés, népi játszótér és zarándok utca . Szombaton 19 órától dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek Te Deum szentmisét mutat be a Mária Magdolna-templomban, majd zárásként, 20 órától, ugyanott Tolcsvay László - Müller Péter - Müller Péter Sziámi Mária evangéliuma című rockoperájának oratórikus előadását hallhatja a közönség.

A rendezvény ingyenes.

Részletes program ITT.