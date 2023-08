- A Falusi Civil Alap pályázatai jóval korábban jelentek meg, mint az elmúlt években. Nagyon örülünk, hogy már a nyár végén pályázhatunk rá, hiszen akkor ez azt jelenti, hogy a jövő év elején ennek már eredménye is lesz, sőt a forrás is ott lesz majd a nyertes pályázóknál – közölte Horváth Rita, a civil központ irodavezetője.

Lehet pályázni ingatlanvásárlásra, illetve felújításra, valamint gépjárműbeszerzésre. Ezekben az esetekben az igényelhető támogatási összeg felső határa 7 millió forint. Eszközbeszerzésre és programszervezésre maximum kétmillió forint kérhető.

A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül lehet benyújtani augusztus 31-én 14 óráig. Horváth Rita elmondta, egy másik újdonság is van a központi támogatásokat illetően. Nemrég jelentette be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., hogy bizonyos pályázatoknál egyszerűsített elszámolást fognak alkalmazni. Ez az eljárási rend a Gondoskodó Nemzet Program I. és II. kiírására, valamint a testvérvárosi programokra vonatkozik.

- Tehát amivel mi leginkább foglalkozunk, a Civil Alap pályázataival, valamint a Nemzeti Együttműködési Alap pályázataival, arra nem érvényes ez - fogalmazott az irodavezető. Hozzátette, ezeknél nem egyszerűsített módon történik az elszámolás. Megjegyezte, hogy az idei évtől a Nemzeti Együttműködési Alap egyszerűsített pályázatait már valóban könnyebben lehet majd elszámolni. A szakmai beszámoló nem lesz kötelező, ezt egy nyilatkozattal igazolhatják a szervezetek, ugyanakkor a pénzügyi elszámolás is egyszerűsödik, viszont ezek a pályázatok csupán 400 ezer forintos támogatást garantálnak. A központ információi szerint a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatait egyébként október elején teszik majd közzé.

A szolgáltató központ nyújtotta szolgáltatásokat a vármegye számos településéről veszik igénybe. Munkatársaik egyebek mellett kulturális, sport, szabadidős, érdekvédelmi, szociális és egészségügyi területen mozgó szervezetekkel állnak kapcsolatban. Ezek képviselőinek hatékony támogatást nyújtanak a pályázatok szakmai részének megírásakor, a pénzügyi terv összeállításakor. Gyakran előfordul, hogy nehézkesnek bizonyul az elektronikai rendszer kezelése vagy felöltéskor ütköznek akadályba a felhasználók. Ilyenkor személyesen, telefonon vagy e-mailben igyekeznek segíteni a probléma megoldását.