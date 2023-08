A Zalavíz Zrt. a honlapján közölte: a létesítmény hozzájárul ahhoz, hogy az ott élők lakásaiban stabilizálódjon a nyomás, és ami a legfontosabb: egészséges, biztonságos és esztétikai szempontból is jobb minőségű ivóvíz álljon rendelkezésre a városrészben. Emellett a tűzivízellátás is magasabb szintre emelkedik. A beruházás keretében számos régi, elavult ivóvízvezetéket is újra cserélnek, az érintett utakat pedig aszfaltozzák.

A páterdombi városrész magasabb területein lakók évtizedek óta szembesülnek már víznyomásproblémákkal. Az elmúlt 5 év során több mint 150 lakossági panasz érkezett az érintett területről, mintegy 800 épületből, a panaszok harmada pedig nyomásproblémára vezethető vissza.

A megoldást jelentő, acél szerkezetű víztorony már áll a Báthory István Technikum szomszédságában, önkormányzati területen. Mivel a toronyhoz tartozó ellátási terület mindenhol alacsonyabb fekvésű, az így kialakuló új nyomásövezet minden pontján nagyobb lesz a hálózati nyomás, függetlenül a jánkahegyi tároló nyomásviszonyaitól. Az Európai Unió és a zalaegerszegi önkormányzat társfinanszírozásában zajló beruházás a Zalavíz Zrt. szakmai támogatásával, jóváhagyásával és koordinációjával valósul meg, és ősszel fejeződik be teljes egészében.

Az új torony magassága 36, 47 méter, víztartályának külső átmérője 6 méter, törzsének átmérője 1,5 méter, névleges térfogata pedig 100 köbméter.