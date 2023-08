Hat éven át tartó előkészítés és szerteágazó szakmai munka kellett ahhoz, hogy az 57 férőhelyes intézményből a lakókat a támogatott lakhatás céljait szolgáló kisebb családi házakba és lakásokba költöztessék. A Magyaszerdahelyen élőket Felsőrajkon, Pölöskefőn, Nagykanizsán és Zalaszentivánon helyezték el. A szociális ellátás minőségét - mint elhangzott - a családias körülmények magasabb szintre emelték. Dr. Joó Aranka, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szakmai főigazgató-helyettese kiemelte, ezzel és három másik projektjével együtt Zala a legtöbb férőhelyet kiváltó vármegyék között van, hiszen itt összesen 261 ellátottnak teremtettek új életkörülményeket. Különlegességként említette, hogy erre a célra lakásokat is kijelöltek, s méltatta a kiváltott intézményben létrehozott szolgáltató központ által biztosított fejlesztő foglalkoztatás színvonalát.

Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő elmondta, a kezdetektől figyelemmel kísérte a projekt alakulását, így látta, hogyan valósulnak meg lépésről lépésre a korábban vázolt elképzelések. Az új lakóotthonokban is járt, így a mindennapokban tapasztalta, hogy az ott élők megtalálták a helyüket, boldogok új környezetükben, ami a támogatott lakhatás sikerét mutatja. Zimborás Béla, az SZGYF Zala Vármegyei Kirendeltségének igazgatója hangsúlyozta, a vármegyében közel 3 milliárd forintot fordítottak férőhelykiváltásra. Négy szolgáltatóközpontot alakítottak ki, lakóházakat emeltek, s lakásokat is felújítottak, hogy a 261 lakót elhelyezzék. A pályázatoknak három pillére volt, az érzékenyítés, a lakók felkészítése és a munkatársak átállítása az új ellátási forma segítésére. Az igazgató köszönetet mondott a Zala Vármegyei Kormányhivatalnak a projektek támogatásáért.

Dr. Sifter Rózsa főispán szerint a vármegye kiválóan teljesített a férőhelykiváltás során, amihez az érintett államigazgatási szervek és az intézmények együttműködése kellett. Szakhatóságként a kormányhivatal számos szakterülete vett részt az engedélyezési eljárásokban, ami azért is fontos, mert így a rászoruló emberek életminőségén tudtak javítani.

A rendezvényen az ellátottak produkcióját is hallhatták a megjelentek, majd dr. Joó Aranka és Zimborás Béla emléklapot adott át Böröndi Ágnesnek, a Szivárvány Integrált Szociális Intézmény intézményvezetőjének.