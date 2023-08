Új otthonokba költözhetett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Vármegyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézményének 72 ellátottja. A fogyatékossággal élő és pszichiátriai betegek Esztergályhorvátiban, Felsőrajkon, Zalalövőn, Zalaszentivánon, Vaspörben és Nagykanizsán kaptak úgynevezett támogatott lakhatási ellátást. A „Rendház kiváltás Búcsúszentlászlón” elnevezésű projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Unió 1,033 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásával valósult meg. A projekt megvalósítása során a Zala Vármegyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény székhely intézményéből 12 fő fogyatékossággal élő és 60 fő pszichiátriai beteg került új otthonba Esztergályhorváti, Felsőrajk, Zalalövő, Zalaszentiván, Vaspör, valamint Nagykanizsa jóvoltából. A kiváltás során Esztergályhorvátiban kettő 10 férőhelyes lakóépületet, Felsőrajkon, Zalalövőn, Zalaszentivánon és Vaspörben egy-egy 12 férőhelyes lakóépületet építettek, Nagykanizsán 4 férőhelyes lakást újítottak fel a lakók számára. Búcsúszentlászlón a rendház épületében szolgáltató központ működik tovább, ahol étkeztetés, házi segítségnyújtás és közösségi ellátások vehetőek igénybe. A szociális szolgáltató központban lehet kertészkedni, varrni, kerámiát készíteni, rajzolni, festeni. Naponta tömegközlekedéssel, illetve a kilencszemélyes kisbusszal érkeznek a lakók. A házakba bútorokat, háztartási gépeket, a szolgáltató központba informatikai eszközöket, ipari gépeket szereztek be a projekt költségvetéséből.

Lőrincz Brigitta, a búcsúszentlászlói szolgáltató központ vezetője

Fotó: Pezzetta Umberto

A projekt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Vármegyei Kirendeltsége munkája révén valósult meg, a zárórendezvényen Zimborás Béla igazgató idézte fel a hosszú folyamat nehézségeit, megköszönve a türelmet a lakóknak, az együttműködő munkát a dolgozóknak. Dormán Miklós, Zalaszentiván polgármestere arról számolt be, hogy a községükben már három lakóházban élnek a falu által szívesen látott lakók, a település közössége további együttműködésre is nyitott. A projekt részleteit Spilák Beáta projektmenedzser mutatta be, a szolgáltató központot pedig a vezetői teendőket ellátó Lőrincz Brigitta.