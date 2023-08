A Letenyei Polgári Egylet szervezésében ez volt a harmadik emlékút, mely első világháborús, zalai vonatkozású hadszíntérre vezetett. Ez alkalommal az egykori Selo falu, ma Sela na Krasu határában, a Kipfel dolinában emlékeztek meg a Zala vármegyei kegyeleti utazás résztvevői a magyar királyi nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred itteni tragikus történetéről.

Fülöp András hadszíntérkutató, a Szent György Lovagrend tagja és a Grádics Egyesület elnöke volt ez alkalommal is az utazók vezetője, illetve az emléktúrán részt vett a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány több munkatársa is. Dicséretes módon szép számban csatlakoztak érdeklődő fiatalok is és vállalkoztak az egész napos programra.

A közel négyórás út első állomása a Gorjansko falu mellett található osztrák-magyar gyűjtőtemető volt, ahol Kaputa László ezredes, véderő, katonai és légügyi attasé, valamint a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány tagjai várták a zalai küldöttséget. A gyűjtőtemetőben a megemlékezésen a himnusz eléneklése után Stencinger Norbert történész tartott élő történelemórát. Az emlékút vezetője Molnár Árpád csesztregi plébános volt, kinek vezetésével imádkoztak a résztvevők az elhunyt hősök lelki üdvéért. Az esemény koszorúzással zárult.

A következő helyszín Sela na Krasu település volt, mely falu közvetlen közelében húzódott 1917-ben a frontvonal, ahol a nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred katonái voltak állásban, és a 11. isonzói csatában súlyos harcokat vívtak a faluért. A település központjában található templomban a környékről is szép számmal összejött érdeklődővel latinul elénekelték az emlékút résztvevői a Mindenszentek litániát, majd átadták az eseményeknek emléket állító többnyelvű információs táblát a kis falu főterén. A tábla a Szent György Lovagrend, a Grádics Egyesület, a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány, valamint Miren-Kostanjevica önkormányzatának összefogásából valósult meg.

A nemzeti himnuszok eléneklése után Pintér Tamás és Rózsafi János szólt a helyi vonatkozású világháborús eseményekről, majd Kaputa László ezredes emlékezett.

A résztvevőket Mauricij Humar polgármester is köszöntötte, végül Molnár Árpád atya megáldotta az információs táblát. Mellettük jelen volt Wolfgang Wildberger ezredes Ausztriából, aki az osztrák Fekete Kereszt burgenlandi tartományi vezetője.

A gyönyörű napsütéses időben a templom melletti árnyas területen ezután agapét tartottak a Letenyei Polgári Egylet jóvoltából.

A délutáni program a falu határában egykor húzódott frontvonal bejárásával folytatódott. Pintér Tamás történész a Kipfel kavernában és dolinában történt szomorú esetet osztotta meg a hallgatósággal. 1917 szeptemberében az olasz tüzérség belőtt a dolinába, az ott található lőszer begyulladt és végigégette a kavernát, melynek következtében 18 honvéd lelte itt halálát. A kaverna bejárása után Vida László, a Letenyei Polgári Egylet elnökének felajánlásából a Benkő Lajos letenyei vállalkozó által elkészített vaskeresztet állították fel és koszorúzták meg.

Az emlékút eseményein közreműködött a Zala Honvéd Hagyományőrző Egyesület, amely a nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred emlékét is ápolja.

A program keretében a résztvevők megtekintették Triesztet, ahol a városnézés mellett lehetőség volt a tengerben felfrissülni.

A hazafelé vezető úton nyilvánvalóvá vált, hogy a következőkben is szerveznek hasonló utat, akár több naposat is.

Fülöp András hozzátette, hogy a tíz éve tartó hadszíntérkutatás és az emlékutak során határon túli hagyományőrzőkkel, alpini csoportokkal, önkormányzatokkal alakítottak ki jó kapcsolatot a közös emlékek mentén, tőlük segítséget kapnak az információs táblák felállításánál. A jövő évben nem titkolt szándék Vas és Zala vármegye egykori ezredeinek útját lekövetni az olaszországi Piave folyóig, színvonalas kötött és szabadidős programokkal.