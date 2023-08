A foglalkozási javaslatok között többféle nehézségi szintű feladat állt rendelkezésre, hogy abból mindenki kora, kedve, az adott alapanyaggal és technikával kapcsolatos tapasztalata alapján megfelelő kihívást jelentő elfoglaltságot választhasson.

A Közösségi Alkotónapokra a Hagyárosböröndért Egyesület és a Hagyárosbörönd Község Önkormányzatának közreműködésével került sor. Az egyesület még 2022-ben pályázott a Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi Környezet kollégiuma által meghirdetett pályázati kiírására, ahonnan 350 ezer forint támogatásban részesült e program megvalósítására. A támogatásból az alkotáshoz szükséges alapanyagokat, valamint a foglalkozásokat tartó mesteremberek díjazását oldották meg.

Idén általában naponta 20 fő vett részt az ingyenes programokon. Hétfőn süthető gyurmából készültek medálok, fülbevalók és fali függődíszek. Sikere volt idén a gyöngynek, amiből különböző fűzött állatkák formálódtak, vagy éppen nyakláncként, vagy karkötőként csinosították az ügyeskedőket. Kedden a főszerepet az agyag kapta, mindenki kipróbálhatta a korongozást. A szakmai iránymutatást Horváth Csaba fazekas nyújtotta, a segítségével a rutintalan kezek között is csinos kis edények születtek. Többen vékony agyaglapból kisebb díszeket, illetve tárgyakat formáltak. Szerdán Nagy Béla bőrműves és fafaragó mester iránymutatása mellett bőrkarkötők, illetve nyakba akasztható kis pénztárcák készültek, a résztvevők megismerkedtek a bőr megmunkálásához szükséges eszközökkel is. Lehetett nemezelni is a hét folyamán, ebből az anyagból színes tulipánok készültek.

A korábbi alkotóheteken többször is volt alkalom a kosárfonás rejtelmeit felfedezni, tette hozzá Varga Katalin. Idén nagyon érdekes alapanyagból, a peddignádból készültek ilyen munkák. Úgy tűnt, a kosárfonás is olyan, mint a biciklizés, aki egyszer már megtanulta, nem felejti el.

A festés is kedvelt tevékenység volt, kis dobozkák, és más fa tárgyak szépültek, hogy a lakás díszeivé válhassanak.

Az alkotónapok résztvevői a héten készült munkákból a program végén rögtönzött kiállítást állítottak össze, és már várják a következő évi közös alkotási lehetőséget, jelezte a szervezők nevében a polgármester.