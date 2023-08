Az egy hónapja befejeződött munkák során statikailag megerősítették az épületet és a tornyot, felújították a tetőszerkezetet és a homlokzatot. Minderre pályázaton 95 millió forintot nyert az egyházközség, amit a Veszprémi Főegyházmegye 28 millióval egészített ki, s érkeztek magánadományok is a munkákhoz.

A Szent Mihály-kápolna megáldásakor dr. Udvardy György veszprémi érsek kiemelte, ez az épület találkozási pont, amelyet Jézus Krisztus megtestesülése tesz szentté, számunkra igazán értékessé.

– Különös egybeesés, hogy most ünnepeljük Szent István királyunkat, Magyarország fővédőszentjét, akinek sok-sok hathatós intézkedése között szerepelt az is, hogy tíz településenként épüljön egy templom, mert Isten tisztelete és dicsőítése nélkül nem tudunk jól élni. Ezért is fontos, hogy a szent helyek, amelyek önmagukban is emelik a lelket, ne csak szakrális jelentőséggel bírjanak, hanem az Istennel való találkozás helyszíneivé váljanak – fogalmazott a főpásztor.

Kerekes Zoltán, az egyházközség plébánosa azt mondta, „amíg a templom hirdeti a krisztusi hit győzelmét és dicsőségét, büszkeséggel és szépséggel triumfál, addig egy kápolna a lelki ember benső csendjét, valamint Isten és a teremtett világ szoros és elválaszthatatlan kapcsolatát jeleníti meg: ez a genius loci”, s értéke sohasem a praktikumában, gyakorlati hasznosságában mérhető.

A felújított fogadalmi halászkápolnát dr. Udvardy György áldotta meg, mellette Deák Ákos és Kerekes Zoltán atya

Az ünnepi szentmise után – amelyen Kerekes Zoltán mellett Deák Ákos korábbi plébános koncelebrált – Nagy Bálint országgyűlési képviselő, közlekedésért felelős államtitkár arról is beszélt, e megújulás példás összefogás eredménye, amelyben az egyház, a kormány, az önkormányzat és egy civil szervezet, továbbá sok magánszemély dolgozott, mozdult közösen egy olyan célért, amely túlmutat egy település érdekein. Szerinte a fizikai állagmegóvásnál is fontosabb a lelki kapcsolat, a közös munka, amelynek eredménye nem csupán az itt élők javát szolgálja, hanem minden idelátogatóét is.

Dr. Udvardy György a kápolna mellett a híveket is megáldotta

Fotó: Halasz Gabor

Pali Róbert, Vonyarcvashegy polgármestere kijelentette: a több száz éves kápolnának nemcsak múltja van, hanem ezzel a felújítással jövője is lesz, „utódainknak pedig erkölcsi kötelessége megőrizni és továbbadni őseink örökségét. Bízzunk abban, hogy mindaz a szépség és áhítat, amit e kápolna falai árasztanak, az istenhit felé irányítja sokak gondolatait”.

Sok hívő a kápolna előtti kis téren vett részt a szentmisében

Az ünnepség zárásaként Dallos V. Georgina, a Szent Mihály-hegy Védő- és Vendégváró Egyesület elnöke felelevenítette a kápolna felújításához vezető rögös utat, hangsúlyozva: „ez csak egy idegenforgalmi díszlet mindaddig, amíg hitbéli küldetését be nem teljesíti”. Hozzátette: azért építünk és újítunk fel templomokat és szent helyeket, mert szükségünk van ezekre a megszent hajlékokra, ahol otthon érezzük magunkat, Isten jelenlétében.

Dr. Udvardy György: Ez az épület találkozási pont, amelyet Jézus Krisztus megtestesülése tesz szentté

Fotó: Halasz Gabor