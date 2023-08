A Millenniumi Parkban Szentmiklóssi Erzsébet polgármester megköszönte a térség korábbi országgyűlési képviselője, Manninger Jenő segítségét, aki sokat tett azért, hogy a település – egyebek mellett – egy multifunkciós erőgéppel gazdagodjon. A későbbi Mfp-kiírásokon Kisvásárhely falugondnoki buszt, illetve egy másik járművet is beszerzett, ezeket az ünnepség résztvevői most szemügyre is vehették.

A község első embere elmondta, harmadik pályázatuk ugyan nem járt sikerrel, de nem mondanak le a közösségi tér kialakításáról sem.

Összességében 40 milliós fejlesztési forrás érkezett Kisvásárhelyre az utóbbi időben. Szentmiklóssi Erzsébet mögött a multifunkciós erőgép látható

Fotó: Péter B. Árpád

Szentmiklóssi Erzsébet bemutatta a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával vásárolt rendezvénysátrat is, amely a park szomszédságában áll. Kijelentette: az utóbbi időben sok forrás érkezett az 50 lelkes településre, s reméli, e tendencia folytatódik, mert „sok még a teendőnk, amit csak pályázati támogatásból tudunk finanszírozni”.

A polgármester arról is beszélt, a Zala Termálvölgye Egyesület és Fatér Balázs elnök segítségével termelői, kézműves piacot alakítanak ki a parkban mintegy nyolcmillió forintból, s a vásártér iránt máris van érdeklődés. Szentmiklóssi Erzsébet jelezte, a most bemutatott fejlesztések összességében mintegy 40 millió forint értékűek.

Szentmiklóssi Erzsébet és faluképet alkotó Varjas Judit festőművész az átadóünnepen

Fotó: Péter B. Árpád

Az ünnepen átadták a Millenniumi Park új ékességét, a több méteres magasságban elhelyezett, éjszakára kivilágított, nagyméretű faluképet is, amelyet Varjas Judit festőművész készített.

– A feladatom az volt: olyan alkotás szülessen, amellyel bemutatjuk ezt a kedves kis települést – jelezte a tapolcai Varjas Art alapítója. – Az emblematikus épületek, tárgyak – az önkormányzat, a harangláb, a karos kút – mellett megjelenik az Országos Kéktúra útvonala is, amely áthalad a falun. Remélem, sokan a szívükbe zárják majd ezt a festményt.