Nagykanizsa Miklósfa városrészében élő Szár Balázs párjával Ritecz Melindával és az ő fiával Megyesi Barnabással Balatonbogláron pihentek. Őket nem zavarta a hűvösebb időjárás, mint mondták: a Balaton az év minden napján gyönyörű. Ugyan a vízben most nem mártózhattak meg, ám a szabadtéri programokról így sem kellett teljesen lemondaniuk. Pénteken szerencséjükre napsütésben keresték fel a Gömbkilátó melletti, nemrég átadott lombkorona sétányt.

- A szabadtéri sütéshez és főzéshez nem is kell hőségnek lennie - mondta Szár Balázs. - A néhány nap alatt készült, többek között pincepörkölt és csilis bab, de tárcsán még többféle húst is sütöttünk.. Jó móka volt, ahogy az egész nyaralás családi körben, egyáltalán nem zavart bennünket, hogy az időjárás most egy kicsit zordabb arcát mutatta.

A nagykanizsai Thúry György Múzeumban Szabóné Márton Erzsébet unokájával Kertész Lóránttal

Fotó: Benedek Bálint

Ugyancsak jól érezték magukat azok a látogatók is, akik a nagykanizsai Thúry György Múzeumban tettek sétát szombaton. Dr. Száraz Csilla az intézmény igazgatója elmondta: változatos időszaki kiállításokkal várják egész évben az érdeklődőket, s az állandó tárlatuk is a város évszázadainak összefoglalásával ad képet az egykor a környéken élők mindennapjairól. Az egyik, az Eltemetett múlt - Élet és halál az Árpád- és középkori Dél-Zalában, a másik "Minél cifrább, annál szebb" - A bőszoknyás-gyöngyösnecces népviselet Zalában címet viseli.

Ottjártunkkor a nagykanizsai Berlinger Natasa ma már a fővárosban él és budapesti férjével, Mező Roland elmerültek a múlt értékei között.

- A múzeum ódon falai között immár egy modern elemekkel tarkított tárlat várt bennünket, utoljára gyerekként jártam itt, de azóta előnyére változott - folytatta. - Ilyenkor kicsit újra gyerekek leszünk, kipróbáljuk az interaktív játékokat, hiszen azzal együtt lehet igazán élővé tenni a történelmet.

Az enyingi Szabóné Márton Erzsébet az unokájával a fővárosi 6 éves Kertész Lóránttal érkezett. A nagymama elmondta: éppen Zalakarosban töltötték a hétvégéjüket a családdal, s úgy érezték, hogy meglátogatják Nagykanizsát, hiszen előtte még nem jártak a városban. Mivel az unokája kifejezetten rajong a múzeumokért, ezért örültek, hogy meglátogathatták a kanizsai intézményt, mely teljesen lenyűgözte őket. Jól érthető tárlat, mely a gyerekeknek is jó kikapcsolódási lehetőséget nyújt.

Ha már szó esett a fürdővárosról, akkor megkérdeztük Végh Andort, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatóját is, mit tapasztalat az őszi hétvégén. Információink szerint szombaton annyian váltottak belépőt, hogy ki kellett tenniük a megtelt táblát is.

Szombaton kitették a megtelt táblát, annyi vendég érkezett a fürdőbe

Fotó: Szakony Attila

- A korábbi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a Balatonon pihenők ilyen időjárási körülmények között gyakran választják a fürdőnket - fogalmazott a vezérigazgató. - Olyan fedett kapacitással rendelkezünk, mely a környéken egyedülálló. Nem beszélve arról, hogy a medencében lévő vizeink hőmérséklete is magas, ezért minden korosztály megtalálja a számítását. Nagy kihívás ez, hiszen a fürdővárosban pihenők mellett a környékről is sokan érkeznek ilyenkor. A fürdő kapacitása véges, ezért fordulhatott elő szombaton az, hogy 12 órától ideiglenesen felfüggesztettük a jegyértékesítést. Próbáljuk azt a határ meghúzni, amikor még a látogatók számára élvezhető a fürdő, illetve annak attrakciói. Sokan ilyenkor fedezik fel Zalakarost és később visszatérő vendégekké válnak.