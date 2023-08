Kovács Ottó lapunknak elmondta: emlékei szerint eddig csak kétszer volt olyan nehéz év az ágazatban, mint az idei, 1999-ben és 2009-ben, ezeket az éveket ő jól meg is jegyezte. Idén hasonló a helyzet: a csapadékos időjárás miatt folyamatosan támadtak a betegségek.

- Már májusban elkezdett esni, s szinte folyamatosan esett az eső. Biztos van olyan gazda, akinek sikerült az idei év, de országszerte a többségnek szerintem közepes vagy gyenge lesz a termése. Lehet látni olyan szőlőbirtokokat is, ahol szinte 100 százalékos kárt okozott a peronoszpóra - mondta Kovács Ottó. - Tavasz óta szinte egyfolytában párában volt a szőlő. Nem kell sok ennek a szárazságkedvelő és melegigényes növénynek, elég ha 2 milliméter esik, és nem fúj a szél, akkor már egész délelőtt nedves a levélzet, a virágzat, a fürt. Azt is tapasztaltuk, hogy olyan ködök voltak már nyáron, mint máskor ősszel, ez sem tett jót. Aki eltalálta a permetezést, annál kisebb a kár, de nagyon el kellett találni, már néhány napos csúszás miatt is bekövetkezhet akár teljes terméskiesés. Ezt tetézi a fitoplazma és az egyre növekvő vadkár, és mindez összeadódik.

Már csak az hiányzik a bajokhoz, hogy esős legyen a szeptember, rothadjon a szőlő, és még a seregélyek is megjelenjenek, tette hozzá Kovács Ottó, s leszögezte: biztos, hogy vannak, akiknek sikerült, de összességében sok helyről azt hallja, hogy rossz év volt a borászoknak a 2023-as.

A szüretet elkezdték, már leszedték az Irsai Olivért, a Nérót, a Zenitet, most a must kezelése zajlik a borászatban, s készülnek a később érő fajták szüretelésére.