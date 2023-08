Keszthelyen a Mezei András és Tál Zoltán plébános által bemutatott ünnepi szabadtéri szentmisét követően a Balaton-parton álló színpadon Nagy Bálint országgyűlési képviselő, államtitkár arról is beszélt, István király stabil, erős államot szervezett, s mintegy negyven éven át tartó uralkodása az egész magyar nemzet sorsát meghatározta, művét pedig időtálló, örök emberi értékekre építette fel.

A keszthelyi ünnep szabadtéri szentmisével kezdődött a Balaton-parton. Képünkön Mezei András és Tál Zoltán plébános

Fotó: Halasz Gabor

– Nekünk, magyaroknak akkor van jövőnk, ha magyarok maradunk – szögezte le a politikus. – Ha hiszünk a saját erőnkben, képességeinkben, és megvédjük az érdekeinket. Van magyar szuverenitásunk, önálló gondolatunk, és pontosan meg tudjuk határozni a helyünket Európa és a világ színpadán. István tanítása ma is érvényes: európai összetartozás, de magyar öntudattal és önbecsüléssel.

Az új kenyeret Manninger Jenő és Nagy Bálint szegte meg a Balaton-parton

Fotó: Andras Belovari

Manninger Jenő, Keszthely polgármestere beszédében emlékeztetett: a mi ittlétünk nem más, mint az isteni kegyelem mellett Szent István hatalmas hittel és szívvel végzett munkájának eredménye, álmának beteljesülése.

Több százan köszöntötték együtt Magyarország születésnapját a keszthelyi Balaton-parti ünnepen

Fotó: Halasz Gabor

– Nemcsak első királyunk élete és műve szolgál nekünk tanulságokkal, hanem utolsó nagy, jelképes tette is – folytatta a város első embere. – Az élettől búcsúzó uralkodó az országot és saját lelkét is a Szűzanya oltalmába ajánlotta, tudva: Mária közbenjárása megőrzi a hazát és átemeli lakóit minden nehézségen. S neki lett igaza, mert a történelem viharait átvészelve, több mint ezer év után is itthon vagyunk a Kárpát-medencében.

Az új kenyérből Nagy Bálint is kínálta a résztvevőket Keszthelyen

Fotó: Halasz Gabor

Az ünnepen az András és Zoltán atya által megszentelt új kenyeret Nagy Bálint és Manninger Jenő szegte meg, s vágta fel, majd a képviselő-testület tagjaival közösen kínálták az egybegyűlteknek.