Múlt héten Horváth Zsuzsanna a stafétát Rátkai Norbert kanizsai ökölvívó bírónak adta át, arra kérve, elevenítse fel a számára legemlékezetesebb nagykanizsai sportpillanatot.

Rátkai Norbert Egerből származik, s mivel édesapja ökölvívó volt imádta sportágat, szerette volna követni példaképét az útján. Ezért 9 évesen apukája edzőjéhez, mesteréhez a néhai Vitányi Tóni bácsihoz került, kiváló kezekbe.

- Izgő-mozgó, eleven gyerekként nagyon tetszett, ahogy a sportolók bunyóznak a ringben, maga a játéktér is megfogott, hiszen olyan különlegesnek láttam - mesélte. - Akkoriban Papp László háromszoros olimpiai bajnok ökölvívóra mindenki példaképként tekintett, s szerettem volna stílusosan szólva felvenni a kesztyűt és fejlődni. Imádtam mozogni, aztán megtanítottak a boxra.

Norbert kiemelte: a válogatott szintet nem érte el, de régiós viadalokon és országos összecsapásokon rendre a dobogóra állhatott. Sőt az egyik korosztályos magyar bajnokságon negyedik helyet is szereztem. Végigjártam a korcsoportokat, szerettem bokszolni, de főleg a mozgásforma nyűgözött le, az erő, a kitartás sportja, de meg kell tervezni a mérkőzéseket, az energiák beosztása is lényeges.

Aztán a sportoló a Rendőrtiszti Főiskola elvégzését követően 2003-ban megérkezett Nagykanizsára, ahol a szerelem is rátalált, ezért aztán maradt.

- Az edzésmunkával egy pillanatra sem álltam le, szerettem volna formában maradni - fogalmazott. - Rátalált a Kanizsa Box Klubra, ahol a néhai Korpics Miklós vezetőedző szívesen látott és maradhattam, fejlődhettem, s immár felnőttként léphettem a szorítóba. Itt a 75-81 kilogrammos súlycsoportban több régiós viadalt megnyertem. Egyébként még a boksz mellett folyamatosan fociztam is. Többek között két évet rúgtam a bőrt a megyei bajnokságokban Bagolán, de játszottam Fityeházon, Eszteregnyén és Beleznán is, ez adta az igazi erőnlétet. Viszont a munkám miatt 2006-ban befejeztem az aktív pályafutásomat és letettem a kesztyűt.

A szívének oly' kedves ringtől nem szeretett volna elszakadni, s kereste a lehetőségeket, hogy bíróként helytállhasson. A kanizsaiak sokat segítettek neki ebben, elvégezte a tanfolyamot, majd hivatásos bíróként elkezdhette a pályafutását 2011. februárjában.

- Nagykanizsán a Kanizsa Plaza Kupán debütáltam 52 pár mérkőzés várt rám - folytatta. - Dolmányos József olimpiai bíró segített a gyakorlatban, megmutatta az alapokat és minden szakmai kérdésben számíthattam a segítségére. Onnantól kezdve már szinte nem volt megállás, minden nemzeti, nemzetközi és kiemelt összecsapásokon is szorítóba lépek, igaz más szerepeben, de ott lehetek. Az elmúlt időszakban az egyik legemlékezetesebb esemény Kubában ért. Ott szerepelhettem 2014-ben a felnőtt ökölvívó válogatottal, s ott két kiemelt csatát vezethettem le, ami szakmailag sokat jelentett. Megtiszteltetésként tekintek rá, főleg annak fényében, hogy ma ezek a sportolók felértek a világ tetejére. Ezen kívül még korosztályos Európa bajnokságokra szinte minden évben meghívnak, ami ugyancsak jó tapasztalatszerzés, fejlődési lehetőség és nem mellesleg remek élmény. Háromcsillagos nemzetközi bíróként tevékenykedem, bízom benne, hogy olimpiai kvalifikációs versenyre kijuthatok. A jövőben szeretnék egy felnőtt világbajnokságon működni bíróként, de akár félprofi szervezetek kiemelt mérkőzéseit is vezetném, vagy pontoznám. Van még feladatom, szeretnék magasabb szintre jutni, képezni magam.

A legemlékezetesebb nagykanizsai pillanat Rátkai Norbert számára az volt, amikor 2020. február 22-én Salamon László ökölvívót és bírót a 70. születésnapja alkalmából köszöntötték a Tungsram csarnokban. Laci bácsiról érdemes tudni: az egykori Budapest Honvéd boxolója aktív pályafutása befejeztével edzőként folytatta később emellett ökölvívó bíróként is közreműködött számtalan hazai és nemzetközi versenyen. A nem hivatalos gálán amatőr és profi versenyzők egyaránt szerepeltek, a boksz krémje jelent meg. Ez nemcsak az ünnepelt, de mindenki számára nagy élményt jelentett, ráadásul Norbert is vezethetett mérkőzést.

Rátkai Norbert a stafétát a nagykanizsai születésű Zsovár Orsolya kosárlabdázónak adta át.