Ezt megint jól kifőzték! Telt házat vonzott a jótékonysági nap az egerszegi Aquacityben szombaton. Az időjárás is kegyeibe fogadta a 21. jótékonysági napot, a parkolók már délre szinte megteltek, bent a medencék felől hullámzó zsivaj füsttel, finom illatokkal keveredett.

Ebben az évben 58 főzőcsapat jelentkezett, és ez rekordot jelent, mondta Balaicz Zoltán polgármester. Ez is mutatja, hogy a város közössége számára a jótékonysági nap olyan rendezvénnyé vált, amire mindenki nagyon készül. Az ételek kínálata csalogató, és nemcsak az egerszegiek számára, hanem a távolabbról érkezőknek is. Különösen fontos a részvétel, hiszen a nap bevételével a kórház eszközbeszerzését támogatjuk. Még el sem kezdődött a jótékonysági nap, és már 27 cég 3,3 millió forintot ajánlott fel, árulta el. A polgármester szólt arról is, hogy korábban zsűri értékelte az étkeket, ám ez olyan kemény próbatételnek bizonyult, hogy erről már letettek. Mondhatni, a közönség szavaz, amelyik csapat a legtöbb bevételt éri el, az nyeri el a képzeletbeli első helyet.

Balaicz Zoltán (b) és Vigh László (j) az egyik főzőcsapatnál

Fotó: Pezzetta Umberto

A Szent Rafael kórház öt főzőcsapattal vett részt a jótékonysági napon, árulta el dr. Gasztonyi Beáta, az intézmény főigazgatója, ám ő maga nem ragadott fakanalat; jobban jár mindenki, ha csak kóstolók, tette hozzá mosolyogva. A gyűjtéssel klinikai mikroszkóp és audiométer beszerzését támogatják, ehhez a 12 millió forintot remélnek összegyűjteni. Az eszközök segítségével csecsemő- és kisgyermekkorban szűrhető ki a halláskárosodás. Arról már dr. Török László, a fül-orr-gégészet osztályvezető főorvosa beszélt, hogy ezer gyermekből egynél találnak hallással kapcsolatos problémát, és az így kiszűrtek 2-3 százaléka szorul aztán gyógykezelésre. Azt is elmondta, az osztály 27 dolgozójából huszonegyen csatlakoztak szombaton a munkahelyükre utaló F O G Tündérek nevet választó csapathoz, hogy elkészítsék a pincepörköltet lecsós alapon és hozzá a babgulyást.

A jótékonykodás városa Zalaegerszeg, bármikor indítunk akciót jó cél érdekében, az emberek összefognak. Ezt Vigh László országgyűlési képviselő fogalmazta meg a Fidesz-KDNP sátránál, ahol sokéves hagyományt követve chilis babot kínáltak. Sikerrel, mert alig múlt dél, a 150 adag étel fele már gazdára talált.

A főzésből a pártok, szervezetek, intézmények, cégek mellett baráti társaságok is kivették részüket. Ezek egyik volt a Horváth Erika vezette Patkány a bográcsban nevű csapat. Ehhez stílszerűen a Lecsó rajzfilm séf főhősét, Remyt, a fiatal patkányt ábrázoló kötényeket húztak magukra, a rágcsáló figurája a konyhasátrat is díszítette. Azt nem tudom, hogy Remy nekik is súgott-e, de mindegy is, mert az általuk kínált babos káposzta istenien sikerült, köszönhetően annak 2 kiló füstölt sonkának és 4 kiló húsnak is, ami a bográcsba került. a sokféle fűszer és a finom káposzta, bab mellé.