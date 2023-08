Ha hihetünk az időjárás-előrejelzéseknek, akkor még néhány napig kitart a rekkenő hőség Zalában is. A hőérzetünkön néhány hirtelen

kipattanó zápor csillapíthat, de a forróság megmarad. A Balaton vízhőmérséklete Gyenesdiásnál 29 Celsius-fokra melegedett fel, s a perzselő napsugarak ellen már csak a légkondicionált intézmények jelentenek menedéket. A megfelelő folyadékbevitelre szintén érdemes

odafigyelni, de olykor kényeztethetjük magunkat néhány gombóc jeges finomsággal is. Így tett Puskár Panna (balról) és Kóbor Rebeka,

akik a kiskanizsai Puncs fagyizóban Horváth „Mákos” Ferenc tulajdonos fagylaltját választották. Többek közt került a tölcsérekbe klasszikus csokoládé, eper, puncs, de a lányok kipróbálták a túrógombóc és a fahéjas szilva ízeket is.