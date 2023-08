Augusztus 29-e a magyar fotográfia napja. Ezen a napon készítettek ugyanis először Magyarországon nyilvános rendezvényen fényképet, dagerrotípiát. A fotótörténeti forrásmunkák szerint 1840. augusztus 29-én, a Magyar Tudós Társaság ülésén Vállas Antal mutatta be, hogy miként lehet képet alkotni fényérzékeny nyersanyagon a fénysugarak segítségével. A fotózás a XIX. század óta sokat fejlődött, napjainkban sokan, sokféle témát örökítenek meg. Ehhez korszerű technika is társul, amivel látszólag nem gond a képalkotás. Ám ne felejtsük el, az egyedülálló hatás elérése már művészet, amihez egyedi látásmód is kell. A jó kép - ahogy egyik kollégám korábban fogalmazott - a keresőtől hat centiméterre születik meg, tehát egy ütős fotó létrejötte soha nem az eszközön múlik, a mesterművet a teremtő elme hozza létre.