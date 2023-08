Már az ókorban is úgy tartották, hogy az étkezéseknek közösségteremtő ereje van. Mindezt vallási köntösbe is csomagolták, a nagy lakomákat az isteneknek szánt áldozattal kötötték össze. Igencsak fondorlatosan tették, hiszen a levágott jószágok belsőségeit, valamint az egyéb emberi fogyasztásra alkalmatlan részeit az isteneknek ajánlották, a többit pedig jóízűen elfogyasztották. Ha innen nézzük, az elmúlt évezredek alatt keveset változott a világ. Ma is szívesen gyűlünk össze közös étkezésekre, ahogy az antik világban tették eleink, a gasztronómiai rendezvények látogatottsága újra növekvőben, s a legtöbb helyen általában arról sem feledkezünk meg, hogy hálát adjunk a betevő falatért.