Szerintem sosem volt kérdés, hogy történelmi távlatokban nézve a mai szlovén-magyar határ menti térségnek Lendva – vagy az akkori nevén: Alsólendva – volt a meghatározó települése. Gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt, ezért is szenvedte meg különösen Magyarországnak ez a régiója több mint száz esztendeje a kisváros Trianoni döntéssel együtt járó elcsatolását. Arról, hogy Lendva milyen szerepet játszott (illetve játszik ma is) a térség életében, nemcsak kötetekre rúgó irodalom tanúskodik, de számos kultúrtörténeti emlék is. Köztük olyan ritkán látható kincsek, amelyek egy példaértékű összefogás és hosszadalmas előkészítő munka eredményeként – ha csak néhány napra is, de – „hazatértek” Lendvára.