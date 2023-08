Nagykanizsát sok szőlőhegy öleli körbe, gyalog és kerékpárral is könnyen megközelíthetők. Amikor nyaranta kiürül a város, az annak egyik oka, hogy sokan felkeresik a hétvégi házukat, birtokukat. Akik ezt nem tehetik meg, ők még mindig kirándulhatnak a környéken. A Kanizsa határában lévő Szentgyörgyvári-hegy, a Csónakázó-tó melletti Látóhegy és Nagybagolai-hegy egyaránt csábítja a túrázót, de jó választás a palini városrészből nyíló Förhénci-hegy is. Néhány kilométerrel távolabb a Cserfő-hegyi és a Mórichelyi-hegyi kilátás kényezteti az utazót. Jó úti cél a várostól 30 kilométerre található Zalaszabar és a szőlőhegye, ahonnan kiváló panoráma nyílik a Kis-Balatonra, s tiszta időben még a Badacsony is kivehető.