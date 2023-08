Nézem, ahogy a farönkök – szemvillanás alatt – műtárggyá nemesülnek, padok, szobrok, alakok születnek: láncfűrésszel. S bár az alkotás gyakran hosszadalmas, embert – agyat, szívet, lelket – próbáló folyamat, mégis, aki a barkácsboltok sztárjával kezében akar valamit megmutatni a világból és önmagából, gyorsan dolgozik. Hull a forgács – és új minőség terem. Jó lenne, ha az élet is ilyen lenne, de egyelőre be kell érnünk a természet műtermével, ahol a fantáziának és a szépségnek szinte semmi sem szab határt. Külföldön az 1950-es évek óta hódít a művészet ezen ága, s szinte biztosra vehetjük, idehaza is egyre inkább divatba jön, hiszen – Kanttól tudjuk –: szép az, ami érdek nélkül tetszik.