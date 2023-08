Természeti katasztrófák vélhetően az emberi civilizáció megjelenése előtt is voltak, csupán azokról – érthető okokból – kevesebb információval rendelkezünk, vagy egyáltalán nem tudunk róluk. Tény az is, hogy az emberiség oly’ mértékben avatkozott bele a bolygó életébe, ami már nem maradhat(ott) következmények nélkül, még ha ennek tagadásával is szembesülünk olykor-olykor. Azt, hogy mi lesz mindennek a vége, ma még megjósolni sem lehet, ám pozitivista szemléletem miatt egyrészt hiszem, hogy rövid időn belül felismerjük, fel kell ismernünk: nem tehetünk meg bármit büntetlenül. Emellett azt is vallom, vagyunk még annyira kreatívak, hogy mindenféle problémának megtaláljuk a technikai megoldását.