Az eső a nyaraló ember számára olyan, mint az áramszünet az internetfüggőnek. A döbbenet után rákényszerül, hogy alternatív elfoglaltság után nézzen. Először is kipróbálható néhány meditációs vagy jógagyakorlat az ellazulás érdekében, és akkor az eső se lesz olyan zavaró. Ha ettől nem is tisztul ki az ég, jót tesz a gondolatainknak. Ezért aztán eszünkbe juthatnak várólistás könyveink, vagy megnézhetjük a régóta halogatott filmet. Ráébredhetünk arra, milyen sokat számítanak a kapcsolatok, mert például egyedül nehéz társasjátékozni is. Ha viszont nincs a közelben segítség, meg lehet tanulni valami újat. Frissíthető a nyelvtudás, juthat idő a régen kézbe vett hangszerre, a félbehagyott puzzle-ra is. Csak lazán, hiszen nyaralunk…