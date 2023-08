Tegnap reggel lelkesen arra készültem, hiperoptimista, színes-szagos dolgozat születik a balatoni szezonról, amely – polgármesterek, helyi turisztikai szakemberek mondják – sokkal jobb, mint amilyennek egyesek (és néha kettesek is) láttatni szeretnék. De ahogy késő délutánra a napsütést annulálta az esős ború, úgy a sandaságból született verbális pánikrohamok is lassan nettó hazugsággá devalválódnak – ugyanis a Balatonnál a 2019-es rekordév adataihoz közelítünk. Bár e percben zuhog és senki sem strandol, ám a szálláshelyek tömve vannak s az éttermek sem panganak az ürességtől. Ami biztos: a cudar idő elmúlik, a hazug embert pedig hamarabb utolérik, mint a bicegő ebet. Még a tónál is.