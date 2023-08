Közel 500 fajta dinnye létezik a világon, melyek színükben és ízükben különböznek. Egyesek csupán élvezeti ételként tekintenek rá, különösen, ha a finom dinnyelevesekre és a rummal jól meglocsolt, behűtött görögdinnyére gondolunk. Mások azzal is tisztában vannak, hogy például a görögdinnye kitűnő vízhajtó, vesetisztító és salaktalanító, a vért és a beleket is kitisztítja, egyszóval méregtelenít. Fogyasztása betegségből lábadozásnál is hasznos, mert pótolja a vizet, erősíti az immunrendszert. Magas víztartalmának köszönhetően igen kevés kalóriával, zsírral, fehérjével és szénhidráttal rendelkezik, ezért kitűnő alapanyaga a koplalás nélküli diétáknak. Együnk hát sokat, amúgy is most van a szezonja.