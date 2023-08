A rendezvény helyszínén csütörtökön a versenyt szervező Dobri Noémi, valamint Balogh László polgármester és Szabó Szilárd önkormányzati képviselő sajtótájékoztatót tartott.

- Az Országos Jet-Ski Szövetség a kanizsai tavat szemelte ki arra, hogy itt dőljenek el a magyar bajnoki címek - fogalmazott Dobri Noémi. - A sportágban nem ismeretlen ez a tó, hiszen 2011 és 2014 között az akkori Kanizsa Autó-Motor SE (KAMSE) szervezésében négyszer rendeztek itt jet-ski bajnokságot. Akkor a technikai sport elnyerte a helyi közönség tetszését, és a jet-ski versenyzők is elégedetten nyilatkoztak a futamok után. Az első napon, augusztus 18-án, pénteken olyan 6–14 éves gyereket szólítunk meg, akiknek a szülei anyagi okok miatt nem engedhetik meg, hogy kipróbálják ezt a sportágat. Augusztus 19-én az időmérő edzések után már az első futamokat is megtartjuk. Augusztus 20-án lesz a fő versenynap, 9 órától 11 versenyszámban legalább 60 versenyző méreti meg magát a álló- és ülőjárműveken is. Öröm számunkra, hogy a Kanizsa Kajak-Kenu Klub és a horgászok támogatását is élvezzük.

Hozzátette: az egyik támogató jóvoltából a látogatók számára vasárnap ingyenes rákszűrést biztosítanak a helyszínen. Időpont-egyeztetés nélkül, érkezési sorrendben állnak az érdeklődők rendelkezésére.

Fotó : Szakony Attila

A NagyON Kanizsa Egyesület és nagykanizsai vállalkozások támogatásával mindkét versenynapon ingyenes zenei programok kínálnak kikapcsolódást a közönségnek. Szombaton 19 órától éjfélig tóparti retró diszkó lesz, vasárnap pedig 19 órától dj. Goór lép fel, őt dj. Lotfi Begi követi, majd 21 órától tartják a tűzijátékot. Ezt követően pedig két ingyenesen használható busz viszi a városba azokat, akik gyalog érkeztek.

- A város egy kiváló versenyt és nívós zenei programokat kapott ajándékba - fogalmazott Balogh László polgármester. - Ezúttal itt, a Csónakázó-tónál ünnepelhetjük meg országunk születésnapját is, ami a kanizsai szervezet és a vállalkozók támogatása nélkül nem jöhetett volna létre. Itt lesz a tűzijáték is, mellyel talán hagyományt teremthetünk, sőt a jeles alkalomra díszkivilágítást kap a kilátó.

Szabó Szilárd önkormányzati képviselő, a NagyON Kanizsa Egyesület tagja ugyancsak örömét fejezte ki, hogy egy ilyen nívós program költözik a tó partjára. Szerinte a verseny mellett jó kikapcsolódást ígér a zenei műsor, s persze az ország születésnapjára időzített tűzijáték is.