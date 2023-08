Mondhatni, sütött-főzött szinte az egész falu, mert a négyszázhúsz lelket számláló település hadtápja _ vendégekkel megerősítve _ 14 csapatba szerveződve száz szakáccsal, segítővel vágott neki a sportpálya mellett felállított, raklapokkal parkettázott konyhasátorban a húszféle, tájjellegű étek előteremtésének. A menübe olyan kulináris különlegesség is bekerült, mint a sertéstokány aszalt gyümölcsökkel és hajdinával körítve, kukoricamálé szilvalekvárral, de nem hiányozhattak a klasszikusok, a prósza és a dödölle sem. Ez utóbbival a délvidéki Zentáról 1994-ben Zalába költözve találkozott először a rendezvény egyik házigazdája, Buday Mihály, aki a Zalaszentgyörgyi Néptáncegyüttessel karöltve álmodta meg ezt a rendezvényt tavaly.

_ Dödöllét itt ettem először, mert a Délvidéken nem készítettek _ mesélte. _ Nagyon kedvelem, de úgy gondoltuk, hogy a többi göcseji étel és megérdemli a népszerűsítést _ magyarázta.

Fellépett a Vas megyei Szentpéterfáról a Gradišće Horvát Kulturális Egyesület tánccsoportja és zenekara

Fotó: A szerző



A választékot ráadásul ez alkalommal a csevapcsicsa is gazdagította, ugyanis a folkpikniken bemutatkozott a Vas megyei Szentpéterfáról a Gradišće Horvát Kulturális Egyesület tánccsoportja és zenekara. Rajtuk kívül a hangulatról számos fellépő gondoskodott, egyebek mellett a zalaegerszegi Értéket Tisztán Egyesület égisze alatt ősszel megalakult Generációk Táncegyüttes, a grúz népzenét játszó, ám magyar Vardis Kucha együttes is, a Csádé zenekar, és az estébe hajló programban Berecz András mesemondó is szerzett kellemes perceket.

A gazdag repertoár Kiss-Molnár István táncpedagógus érdemének is tekinthető, aki a Kiss István György Népművészeti Hagyományőrző Alapítványt képviselve kapcsolódott be a szervezésbe.

_ Az ételek tavalyi kínálatát bővítettük és a kulturális program is színesebb lett _ mondta Kiss-Molnár István. _ Ezzel sokszínű, és Zalaszentgyörgyöt is bemutató, hagyományt teremtő népművészeti fesztivált szeretnénk létrehozni, ezt a célt szolgálja az is, hogy a mostani program bevételét a jövő év folkpiknikre fordítjuk _ mondta.

A prószasütésbe besegített Vigh László(b) Kovács Dezsőnek

Fotó: A szerző



A rendezvény résztvevőit köszöntötte Vigh László országgyűlési képviselő, aki példaértékűnek nevezte, amit az elmúlt években Zalaszentgyörgyön létrehoztak.

Szavait megelőzően Kovács Dezső polgármester méltatta a fesztivál megszervezését, és azt is bejelentette, hogy a jövő évi önkormányzati választáson Kiss-Molnár István polgármesterré választását támogatja.

Az ízes szó azt is jelenti, hogy rendhagyó jellegzetességével magára felhívja a figyelmet, és egyediséget teremt. Ilyen az is, aki hordozza nyelvében, kultúrájában a tájegysége, szülővidéke jellegzetességeit. Ezt Pácsonyi Imre, a vármegyei közgyűlés alelnöke fogalmazta meg köszöntőjében. Az Ízes Göcsej méltó ehhez, mert segít megőrizni a hagyományainkat élő mivoltukban, tette hozzá.