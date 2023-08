Az évfordulón, 2023. szeptember 8-án, 9-én újra megrendezik a Mária-kongresszust, melyről kedden a Mária Magdolna-templom előtt tartottak sajtótájékoztatót. Balaicz Zoltán polgármester elmondta, az 1948-ban letartóztatott Mindszenty József hercegprímás előtt is tiszteleg a rendezvény, hiszen 25 évig ebben a városban szolgált, a róla elnevezett Mindszentyneum is csatlakozik a programhoz. Vigh László országgyűlési képviselő jelezte, szeretnék, ha az egész vármegye megmozdulna, ha lehet, minden település képviseltetné magát helységnévtáblával, delegációval, sőt, Zalán túlról is várják a vendégeket a szombaton fél tízkor a Széchenyi téren kezdődő szabadtéri istentiszteletre, melyet dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök celebrál. A szervezést végző zalaegerszegi Családkapocs Keresztény Kulturális Egyesület célja, hogy közösen emlékezzenek az emberek az akkori eseményekre, mondta Kéry Henriett, az olai templom munkatársa. A rendezvény szeptember 8-án, pénteken 18 órakor ünnepi szentmisével indul, amit dr. Udvardy György veszprémi érsek celebrál a Jézus Szíve ferences templomban. Ezt fáklyás körmenet követi a ferences és a kertvárosi templom között. Szombaton 19 órától dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek mutat be szentmisét a Mária Magdolna-templomban. Este nyolckor kezdődik a Tolcsvay László - Müller Péter - Müller Péter Sziámi: Mária evangéliuma című rockopera oratórikus előadása a Mária Magdolna-templomban. A részvétel minden programra ingyenes.