A korábbi évek gyakorlatának megfelelően ezúttal is iskolakezdési támogatással segíti a helyi családok tanévkezdését Zalaháshágy önkormányzata. A képviselőtestület döntése alapján az általános iskolás tanulók után 20 ezer, a középiskolások számára 23 ezer, míg a felsőfokú tanulmányokat folytatók részére 30 ezer forintot fizetnek. Az önkormányzati rendelet értelmében az iskolakezdési támogatás azoknak nyújtható, akik családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 800 százalékát. A támogatás igényléséhez kitöltött kérelem, jövedelemigazolás, illetve iskolalátogatás igazolás is szükséges, amit az általános iskolások esetében augusztus 23-ig, a középiskolások szeptember 10-ig, míg a felsőfokú képzésben részt vevők szeptember 24-ig nyújthatnak be a zalaszentgyörgyi közös önkormányzati hivatal részére a zalaháshágyi ügyfélszolgálati irodán vagy a zalacsébi kirendeltségen. A támogatások kifizetése a kérelmek benyújtását követően történik.