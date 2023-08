Továbbra is van lehetőség a teljes testösszetétel mérésre a Zalaegerszegi Egészségfejlesztési Irodában. Az ingyenes szűrővizsgálaton való részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Az EFI közösségi oldalán megjelent tájékoztató szerint a szűrővizsgálaton pacemakerrel rendelkező személyek nem vehetnek részt, illetve a mérés a várandósok számára is ellenjavallt. A vizsgálatot inbody készülékkel végzik, ami bioelektromos módszerrel méri a test összetételét. A fájdalommentes mérés a szervezet számára nem megterhelő, mezítláb történik, és bármilyen gyakran ismételhető. A szűrés körülbelül fél percet vesz igénybe, a részletes eredményt a résztvevők nyomtatott formában megkapják. A szűrővizsgálat pontos képet ad arról, hogy a szervezetben milyen arányban van jelen a testvíz, az izmok fejlesztéséhez szükséges fehérje, a testzsír, valamint a különböző ásványi anyagok. Az inbody egy 100 pontból álló skálán meghatározza a jelenlegi fittséget, illetve javaslatot tesz az ajánlott testtömeg, a zsír- és izom mennyiségére. Megadja a teljes zsírmentes tömeget, az alapanyagcsere mértékét, a derék-csípő arányt, a zsigeri zsír nagyságát és az ajánlott kalóriabevitelt is. Az eszköz a különböző mozgásformákkal kapcsolatban adatot szolgáltat arról, hogy azokat fél óráig végezve mennyi kalóriát lehet elégetni. A kapott eredmények tükrében ha szükséges, a résztvevő személyt az egyéni diétás/életmód tanácsadás programjukra irányítják, ahol dietetikus állítja össze a számára megfelelő étrendet. Az érdeklődők jelentkezését a 92/507-500-as telefonszámon, az 1912-es melléken várják, a regisztrált résztvevőket pedig a Kossuth Lajos utca 46-48. szám alatt munkanapokon 8-tól 16 óráig fogadják.