- A program jogelődjét 2008-ban szerveztük meg - mondta elöljáróban Balaicz Zoltán polgármester. Hozzátette, akkor a szüret, a bor volt a fő tematika, de rájöttek, hogy ilyen minden második városban van. - Ezért egy ránk, zalaiakra, zalaegerszegiekre jellemző arculatot kerestünk, s úgy döntöttünk, a fesztivál kapcsolódjon a zalai erdőkhöz, illetve azok kincseihez. Így kerül most már több éve fókuszba a vadászat mellett a vadgasztronómiai kínálat. Az esemény nagyszabásúnak ígérkezik, számos kulturális elem gazdagítja, s az érdeklődés is nagy iránta, hiszen a fesztiválra 13 testvérvárosi delegáció érkezik - tette hozzá a városvezető, aki szólt még a jótékonysági vadfőzésről is, melyen legalább 70 csapat vesz majd részt. A bevételt ezúttal a zalaegerszegi idősotthonoknak ajánlják fel.

Galbavy Zoltán önkormányzati képviselő a programba illesztett filmzenei koncertről beszélt. Erre nagy volt az igény, sokan jelezték, szeretnék, ha ennek a kulturális attrakciónak lenne folytatása. Hangsúlyozta, a koncert az önkormányzat támogatása nélkül nem jöhetett volna létre. Tóth László, a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar vezetője közölte, a repertoár hasonlít majd a korábbi évekéhez, a kínálatban olyan jól ismert filmek zenéi szerepelnek, mint a Dallas, a Jurassic Park, a Schindler listája vagy a Forrest Gump, s ezúttal is Pejtsik Péter karmester vezényel. Tompa Gábor fesztiváligazgató a kulturális kínálatról adott áttekintést, melyet idén a Mária Kongresszus tovább színesít.