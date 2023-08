A hétfő délutáni záróalkalmon, a Városi strand főbejáratánál Manninger Jenő, Keszthely polgármestere kijelentette: a bűnmegelőzési iroda betöltötte küldetését, hiszen – hasonlóan 2022-höz – ezúttal is rendkívül eredményesen szolgáltak a résztvevő ifjak, a népszerű fürdőhelyen ugyanis nem történt említésre méltó bűncselekmény. Hozzátette: az önkéntesen nemcsak itt, hanem a város számos pontján dolgoztak, jószolgálati tevékenységet is végezve.

– Ennek eredményeként sok elveszett tárgy talált újra gazdára, emellett a nyitva felejtett gépkocsikra is vigyáztak a fiatalok, megkeresve a tulajdonosokat. Nagyon hasznos munkát végeztek a résztvevők, ami a város számára is fontos, hiszen e vidéken híresen jó a közbiztonság, és a nyári időszak is ezt igazolta, erősítve Keszthely hírnevét – szögezte le Manninger Jenő.

Dr. Farsang Boglárka, a város rendőrkapitánya megköszönte a diákok lelkiismeretes szolgálatát, hiszen „nekik köszönhetően a strandon és környékén az elmúlt majdnem két hónapban nem történt lopás és gépkocsifeltörés sem”.

Manninger Jenő és dr. Farsang Boglárka ajándékcsomagokkal köszönte meg a fiatalok eredményes közreműködését. Fotó: Péter B. Árpád

– Mindemellett 23 olyan telefontulajdonos örülhetett, aki elhagyta készülékét, de a bűnmegelőzési irodában dolgozók megtalálták s visszaszolgáltatták azt. Ez a szám tavaly 19 volt, tehát idénre emelkedett, de a lényeg: a nyaralni érkezők ismét számíthattak a fiatalokra, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a Keszthelyen pihenők számára ezek a hetek biztonságban és nyugalomban teljenek – fogalmazott a rendőr alezredes, aki úgy értékelt: ez a turisztikai szezon is nyugodt és békés volt Keszthelyen.

Dr. Farsang Boglárka arról is beszélt, a polgármesteri hivatal támogatása mellett a Vöröskereszt is segítette a bűnmegelőzési iroda működését, „hiszen délutánonként az önkéntesek péksüteményeket hoztak, csillapítva a serdülőkori éhséget”.