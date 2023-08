Az utóbbi évtizedekben nagy lendületet kapott hazánkban a honfoglalás kori íjak kutatása, rekonstruálása. E kutatómunka egyik motorja a Magyar Történelmi Íjász Társaság. A mintegy 30 fős tagságú szervezet elsődleges célkitűzése, hogy a korabeli magyar és egyéb belső-ázsiai gyökerű íjászhagyományokat a rendelkezésünkre álló források alapján a lehető leghitelesebb formában bemutassa. Ez a korhűségre való törekvés mutatkozik meg a versenyeiken használt íjászfelszerelések szigorú szabályozásában, valamint az általuk összeállított hagyományos íjász verseny- és vizsgafeladatokban.

A nyílt napon Füspök Zoltán, a társaság egyik alapítótagja elmondta, hogy az alkotótábor a társaság egész éves munkájának csúcspontja, a nyílt napon pedig megmutatják a közönségnek munkásságukat és egy tradicionális íjászverseny is színesítette a programot.

– Társaságunk tagjai együtt kutatnak történészekkel, régészekkel – folytatta. – A közös munka eredményeit pedig kiállítjuk, a Budapesti Történeti Múzeumban is volt már tárlatunk, illetve várjuk a megkereséseket, keressük a lehetőségeket, hogy bemutassunk munkásságunkat. A kísérleti régészet oldaláról érdekes dolog a honfoglalás kori, illetve a pusztai lovasíjászat. Sajnos nálunk az íjkészítés hagyománya kihalt, de vannak nemzetek, ahol ez ma is élő. Sokat lehet tanulni a koreaiaktól a technológiákról. Amit mi csinálunk az unikális, hisz mi kovácsolunk, ötvös- és bőrdíszműves munkákat és íjat is készítünk. Mindehhez felhasználjuk az utóbbi évek kutatási eredményeit.