Szakmai tanévnyitó konferenciát tartottak Zalaegerszegen.

Az Oktatási Hivatal a Belügyminisztérium, a Klebelsberg Központ és a Pedagógiai Oktatási Központok bevonásával a napokban országos szakmai tanévnyitó rendezvénysorozatot szervezett, melynek zalai eseményét a zalaegerszegi Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben tartották. Az oktatásügyben a most kezdődő tanév során bekövetkező változásokat taglaló előadások után hét zalai intézmény kapta meg a bázisintézményi címről szóló tanúsítványt. Erre az Oktatási Hivatal által kiírt bázisintézményi pályázat keretében lehetett jelentkezni. A vármegyéből a Borsfai Fekete István Általános Iskola, a Göcsej Kapuja Bak Általános Iskola, Nagykanizsa Központi Óvodája, a nagykanizsai Szivárvány Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény, a Zalaapáti Gábor Áron Iskola, a Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és AMI, valamint a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium nyerte el a címet. A szakmai tanévnyitó konferencián Vigh László országgyűlési képviselő szólt elsőként a pedagógusokhoz, intézményvezetőkhöz. Utalt arra, hogy sokféle észrevétel éri a hazai oktatásügyet, mégis okunk van büszkének lenni a jövő nemzedéket tanítókra, hiszen amit a diákok elérnek, az mindig a pedagógusokat dicséri. Az oktatási intézmények foglalkoztatási-jogi kereteinek változásairól, a béremelésről, annak ütemezéséről, az intézményvezetők döntési jogköreinek kiterjesztéséről, az óraszámokról dr. Lebanov József, a Belügyminisztérium köznevelési stratégiai főosztályvezetője adott tájékoztatást. Kiderült, a gyakornoki fizetés nem lehet havi 400 ezer forintnál alacsonyabb a jövőben, ez a források előteremtése után novemberben léphet életbe, s ez az alapszám határozza meg a vezetők bérének alakulását. A teljesítménymérés új szempontrendszere pedig további juttatást is lehetővé tesz majd. Az értékelésben a tanfelügyelet és a minősítés után nagyobb szerepet kap a helyi testület együttes eredményessége. Elhangzott, az őszi és a tavaszi iskolai szünet valamivel hosszabb, a nyári várhatóan rövidebb lesz. A 2023/24-es tanév a változtatások miatt próbaévnek számít.

A Mindszentyneumot és gébárti fejlesztéseket tekintették meg Zalaegerszeget kerékpáron bejáró közéleti szereplők.

Hagyományos augusztusi kerékpáros városbejárásra invitálta Zalaegerszegre a vármegyei és a helyi intézmények vezetőit és politikustársait Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos. Először a Mindszentyneum kiállításkínálatát tekintették meg, majd biciklire ülve a Gébárti-tó felé vették az irányt, ahol az elmúlt időszakban jelentős fejlesztések zajlottak: a szabadidős tevékenységek egyre gazdagabb tárházát kínálja a tó környezete. Ez utóbbiakról a helyszínen Balaicz Zoltán polgármester tájékoztatta a résztvevőket. A Zalaegerszeg fejlődését bemutató biciklis várostúrára szóló országgyűlési képviselői meghívást a polgármester mellett ez évben is elfogadta dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok, Zala vármegyei rendőrfőkapitány, Takács Ottó tűzoltó ezredes, a megyei katasztrófavédelem vezetője, dr. Andor László városi rendőrfőkapitány, Besenczi Árpád, a Hevesi Sándor Színház igazgatója és felesége, Frauenhoffer Márta, a városi televízió és rádió főszerkesztője, Horváth A. Attila, a Zalai Hírlap főszerkesztője, Ladányi Ibolya, a Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetője, dr. Med. Habil Gasztonyi Beáta PhD, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház főigazgatója, valamint dr. Sifter Rózsa főispán, a Zala Vármegyei Kormányhivatal vezetője. A cél az, hogy a beruházások mellett a kerékpáros közlekedést is megismerjék a résztvevők, és a Gébárti-tó vízén ezúttal a sárkányhajózást is kipróbálhatták.

Idén is eredményesen működött a keszthelyi bűnmegelőzési iroda.

Befejezte idénre a majdnem két hónapon át tartó munkáját a keszthelyi bűnmegelőzési iroda. A fiatal önkéntesek abban segítettek, hogy mindenki pihenése zavartalan és önfeledt lehessen. A záróeseményen, a Városi strand főbejáratánál Manninger Jenő, Keszthely polgármestere kijelentette: a bűnmegelőzési iroda betöltötte küldetését, hiszen a népszerű fürdőhelyen nem történt említésre méltó bűncselekmény a szezonban. Hozzátette: az önkéntesek nemcsak a Balaton partján, hanem a város számos pontján dolgoztak, jószolgálati tevékenységet is végezve. Dr. Farsang Boglárka, a város rendőrkapitánya megköszönte a diákok lelkiismeretes szolgálatát, hiszen, mint fogalmazott, „nekik köszönhetően a strandon és környékén az elmúlt majdnem két hónapban nem történt lopás és gépkocsifeltörés sem”. Mindemellett 23 olyan telefontulajdonos örülhetett, aki elhagyta készülékét, de a bűnmegelőzési irodában dolgozók megtalálták s visszaszolgáltatták azt.

Vonós zeneiskolai növendékeknek szerveztek Erzsébet-tábort Nagykanizsán.

Hétfőn kezdődött és pénteken koncerttel zárul az Erzsébet-tábor a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI-ban. A napközis elfoglaltságra 52, vonós szekcióban tanuló diák jelentkezett. Az intézmény igazgatója, Baráth Adrien elmondta: a napközis táborban a gyerekek az Erzsébet Alapítvány jóvoltából térítésmentesen tanulhatnak és közösségkovácsoló programokon vehetnek részt. A tábor szakmai vezetője, Scheiber Krisztina, a zeneiskola népzenetanára elmondta, délelőttönként jórészt a hangszerekkel foglalkoznak, sokat tanulnak, szólampróbákat tartanak, így péntekre összeáll egy közös produkció, amit a szülők is meghallgathatnak. Ezenkívül táncházat, vetélkedőket rendeznek, s egy somogyi kirándulás is színesíti a táborozók programját.