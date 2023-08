Polgármesteri vizit a keszthelyi beruházásoknál

Jól haladnak Keszthely aktuális beruházásai. Az elmúlt héten Manninger Jenő polgármester személyesen ellenőrizte a munkák állását a város több helyszínén. A városvezető Vozár Péterné alpolgármesterrel közösen ellátogatott a kertvárosi csapadékvíz-elvezetési projekthez is. A Hévízi út alatti és melletti árkok már jórészt elkészültek, fogalmazott Manninger Jenő. Augusztus 20. után érkezik az út alatti sajtoláshoz szükséges cső, ezt követően a Mély úton is folytatódik az ároképítés és -burkolás. Addig a panziók mellett is szünetel a munka. A polgármester járt a Helikon parkban is, ahol a kivitelezők most már gőzerővel építik a futópályát, s azt ígérték, a következőkben legalább ilyen ütemben dolgoznak majd. A városvezető ennek kapcsán felelevenítette: ezt a projektet hátráltatta, hogy a volt kézilabdapálya területén, az aszfalt alatt veszélyes hulladéknak minősülő salakot találtak, amelyet el kellett szállíttatni, hogy ártalmatlanítsák. Keszthely első embere felkereste a Kossuth utcai járdafelújítás helyszínét is, ahol az elmúlt időszakban folytatódott a tavaly megkezdett munka. Ott összesen 150 méteren lett korszerűbb a burkolat. Manninger Jenő tudatta: az önkormányzat összesen mintegy 25 millió forintot fordított saját forrásból erre a projektre, amely jelentősen megkönnyíti a közlekedést a forgalmas kormányablakhoz és a postához is.

Élményfoglalkozásokkal várják a gyerekeket Nagykanizsa miklósfai részében

Nagykanizsa miklósfai városrészének Mindenki Házában működő Családok klubja idén új, nyári programsorozatot szervez a helyi és környékbeli gyerekeknek. Kéthetente délelőttönként változatos foglalkozásokon vehetnek részt a jelentkezők, ezzel is színesebbé varázsolva a nyári szünetet. Eddig három program zajlott le, nagy sikerrel, fogalmazott Pintér-Tuboly Kinga, a Mindenki Házának vezetője. A sort Tamásné Deme Boglárka parkerdei mesesétája nyitotta a nyár elején, ahol a mesék világa és a természet szépsége varázsolta el a gyerekeket. Készült növényekből karkötő, manólak, de több, a természet rejtelmeibe betekintést adó népmesét is hallgathattak a résztvevők. Majd Kósekné Ács Krisztina szociális segítő az önismeret és az érzéseink varázslatos világába adott betekintést különféle játékokkal. Legutóbb Farkasné Hőbe Gabriella tanító kézműves foglalkozást tartott, s változatos és igazán színes ötletekkel készült a fiataloknak. A sorozat két foglalkozással folytatódik, augusztus 8-án Decskó Csilla óvónő érkezik játékos, mozgásos tornával. Augusztus 24-én és 25-én ismét Kósekné Ács Krisztina a játékok mellett ásványokat is visz a foglalkozásra, melyből minden jelentkező megalkothatja a maga kis védőangyalát a következő tanévre.

Felújították a járdákat a Bethlen Gábor utcában Zalaegerszegen

Felújították a járdákat Zalaegerszegen a Bethlen Gábor utcában. Tavaly és ez évben összesen 9,2 millió forintot költöttek a munkálatokra. Mint dr. Káldi Dávid, a térség önkormányzati képviselője kiemelte, az arányos városfejlesztést szem előtt tartva tervezetten döntöttek a beruházásról, amit gyorsított, hogy az itt élők is kérték a felújítást. Az elmúlt esztendőben a Kinizsi Pál és Biró Márton utca közötti szakaszon az északi oldali járdát építették át 122 méter hosszban a Zala-Müllex Kft. szakemberei. A bruttó 6,5 millió forint értékű beruházásban a parkoló autók miatt megrongálódott alépítményt elbontották, betonból újraépítették, és erre került 4 centiméter vastag aszfaltréteg. A zöldfelületek határánál kerti szegélyezést is kapott az átlagosan 1,8 méter szélességű járda. A nyugati oldal felől a parkolás megkönnyítésére a kapubejárónál 58 méteren süllyesztett szegélyt építettek be, és kijavították a folyókákat a csapadékvíz elvezetésére. Ebben az évben került sorra a déli oldali járda rekonstrukciója. A napokban befejezett munkában kerti szegély beépítésével 70 méter hosszban építették újjá az alépítménnyel együtt az átlagosan 1,4 méter széles gyalogutat, ami szintén 4 centiméteres aszfaltréteget kapott. Ennek a költsége meghaladta a bruttó 2,7 millió forintot.

Kedvelt célpont a zalaegerszegi skanzen esős időben is

Már nyitás előtt többen várakoztak a Göcseji Falumúzeum kapujában az elmúlt hétvégén, szombat délelőtt a látogatók, akiket a szakadó eső sem riasztott el. Sőt, a rossz idő dacára inkább megnövekedett érdeklődésről számolhatott be Kántor Viola, a skanzen pénztárosa. Mint mondta, sokan eleve a hét végére tervezik a szabadtéri kiállítóhely felkeresését, és ebben az időjárás sem befolyásolja őket. Az idei nyári szezonban jó volt a látogatottságuk, árulta el a kereskedelmi szakmát éppen két éve múzeumi pénztárosságra váltó fiatal hölgy. Arról is beszámolt, hogy szép számmal jönnek külföldiek is, gyakori a német és az angol szó, ezeken a nyelveken útba is tudja igazítani a vendégeket. A napokban kínai házaspár érkezett, és nemrég jártak itt indiaiak is. Úgy látta, a városban dolgozó külföldiek közül és megfordultak már náluk. Van olyan csoport, amely éppen a Balaton melletti nyaralásba iktatja be a múzeumi programot. Mivel a tó környéki attrakciók a rossz időben túl zsúfoltnak mutatkoznak, ezért választanak távolabbi célpontot. A skanzen mellett számos érdekes kiállítás várja az érdeklődőket a Göcseji Múzeumban és a Mindszentyneumban is. Ráadásul jól megválasztott időponttal szakavatott tárlatvezetésben is részesülhetnek.