A keszthelyi fesztivál vasárnapig kínált kulináris élményeket

Hagyományos módon, zenés városi felvonulással kezdődött a 31. Zalai borcégér – Keszthelyi borünnep. A Balaton-parton vasárnap estig remek nedűk, finom falatok és hangulatos koncertek várták a látogatókat. A megnyitó felvonulást követően Manninger Jenő, Keszthely polgármestere arról beszélt, évtizedek óta erős lábakon áll a magyar borászat és folyamatosan fejlődik a hazai borkultúra, sok ágazat számára példát mutatva. Manninger Jenő fontosnak nevezte a hagyományok őrzését és népszerűsítését, amire a Festetics-örökség is kötelezi a várost. Emlékeztetett: a Georgikonon 226 éve képeznek agrárszakembereket, ennek része a szőlészeti ismeretek oktatása is. E térségből származik például a Cserszegi fűszeres, a Nektár, a Korona, a Pátria és a Helikon dr. Bakonyi Károly szőlőnemesítőnek köszönhetően, akire hálás szívvel emlékezik Keszthely is, fogalmazott a polgármester. Koczor Kálmán, a Magyar Borrendek Országos Szövetségének elnök-nagymestere kiemelte, őseink elkezdték a Kárpát-medencében a szőlőtermesztést, a kulturált borfogyasztást, s ezt a mai napig őrizzük, gyakoroljuk. Dr. Brazsil Dávid, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára kifejtette, a borokat illetően is alkalmazkodni kell az x- és az y-generáció igényeihez. Ennek jegyében születtek meg a borkoktélok, amelyek közül kétfélét a fesztiválnyitány közönsége is megkóstolhatott.

Folytatódik a gázvezeték-hálózat rekonstrukciója Nagykanizsán

Folytatódik a gázhálózat rekonstrukciója Nagykanizsa belvárosában. Ennek keretében kezdték meg a gázvezeték cseréjét az Ady Endre és Zárda utcában, valamint a Szent Imre utca elején, egy közel 400 méteres szakaszon. Csiszér-Kovács Viktória vállalati kommunikációs szakreferens arról tájékoztatott, hogy a munkavégzés időtartama alatt a földgázszolgáltatás és a közlekedés egyaránt biztosított lesz az Ady Endre utcában, míg a Szent Imre utcában időszakosan teljes lezárásra lehet majd számítani. A szolgáltatás mindössze az átkötés idejére szünetel majd az érintett ingatlanok esetében – ennek időpontjáról az E.ON előzetesen, szórólapon tájékoztatja az ügyfeleket. Az Ady Endre és a Szent Imre utcában lakók és az oda érkezők parkolását az említett időszakban korlátozzák. A Zárda utca forgalmát csak kis mértékben érinti a munkavégzés. A gázvezeték-hálózat megújítását követően az E.ON gondoskodik a felbontott burkolat helyreállításáról és a környezet rendezéséről, a Szent Imre utca pedig új aszfaltburkolatot kap az érintett szakaszon - tette hozzá a cég munkatársa. A cég folyamatosan karbantartja és korszerűsíti gázvezeték-hálózatát, a gázhálózat belvárosi megújítása várhatóan szeptember közepéig tart majd.

A természettudományokat népszerűsítették a gyerekek körében

A Pannon Egyetem Nagykanizsa – Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központja 2017 óta minden évben megrendezi általános iskolásoknak szóló Természettudományos Gyerekegyetem Napközis Science táborát. Gerencsérné dr. Berta Renáta, a központ főigazgató-helyettese elmondta: a természettudományok népszerűsítése érdekében szervezett science tábor keretében az 1-8. osztályos fiatalok a kémia, a biológia, a földrajz, a környezetvédelem és az informatika világával ismerkedhettek meg. A gyerekegyetem célja a környezeti nevelés és a különböző tudományterületek megismertetése, az interdiszciplináris gondolkodásmód kialakítása. Az idei évben mindkét tábori turnusban egyaránt 25 gyermek vett részt, akik csapatokban dolgoztak és alkottak animátorok segítségével, ezáltal fejlesztve a közös gondolkodás képességét. A programok között szerepelt laborfoglalkozás, ahol az idei évben a természetes indikátorokkal ismerkedhettek meg, végezhettek önálló kísérleteket. A bemutatók keretében látványos kísérleteket is végeztek. Az egyetem Alkalmazott Informatikai Tanszék kollégái az egyik napon az informatika világába kalauzolták a fiatalokat, ahol megismerkedhettek a digitális és modern technológia eszközeivel. Sőt egy egyszerű programozási feladat végén saját világot építettek, melyben kalandozhattak.

Zajlik a vízközműhálózat felújítása Zalaegerszegen

Fél évszázadnál idősebb, és korunknak megfelelően rossz állapotban lévő vízközműhálózat felújítása zajlik Zalaegerszegen. Ennek egyik helyszíne a Vizslaparki és Kisfaludy utca kereszteződése, ahol az ivóvíz gerincvezetékét cserélik ki, és felújítják a szennyvízvezetéket, se egyúttal hat ingatlan bekötését is kicserélik. A beruházáshoz 70 százalékos támogatást nyert a város. Bali Zoltán alpolgármester, a térség önkormányzati képviselője kihangsúlyozta, a város önkormányzata a Környezeti és energiahatékonysági operatív programban (KEHOP) 2021 szeptemberében nyert 70 százalékos mértékű pályázati támogatást a víziközművek rekonstrukciójára. Ennek munkálatai 28 helyszínen zajlanak, ezek egyike a vizslaparki beruházás, ami a Kisfaludy utcától a Vizslaparki utca 7. számú ingatlanig tart. Mint Bali Zoltán felidézte, 2019-ben a Vizsla sétány építésekor a szennyvízrendszer egy része a járda alól az úttest alá került, és akkor döntöttek a további szakasz felújításról is. A csövek a fél évszázad alatt elöregedtek korrodálódtak, elmozdultak, emiatt rendszeressé váltak a csőtörések, illetve a dugulások. A mostani, szeptember elejéig tartó, bruttó 43 millió forint költséggel járó munkálatok utána nyomvonalasan állítják helyre az utat, aminek teljes újraaszfaltozását jövő tavasszal végzik el.