Beszámolókat fogadott el, illetve a törvényi változások miatt szükséges döntéseket hozott meg a grémium, módosítva alapító okiratokat, szervezeti és működési szabályzatokat. Papp Gábor polgármester bejelentette: a jövőben Kepli József János alpolgármester – saját kérésére – nem főállásban látja el ezt a munkát, de eddigi feladatait viszi tovább.

A testület arról is határozott: napirenden tartják a Hosszúföldek egy részének és a lőtérnek a rendbetételét s esetleges értékesítését, mivel az önkormányzat e területeken nem tervez fejlesztést, a befolyó összeget viszont más projektekre felhasználhatja.

A hévízi képviselők úgy döntöttek, némileg módosítva a korábbi terveket, továbbra is szeretnék pályázati forrásból megvalósítani a Babócsay utca egy részén a csapadékvíz-elvezető hálózat rendbetételét, kiépítését, amelyhez csatlakozna a Zrínyi utcai bekötőszakasz kialakítása is. Ez a nettó 50 millió forintos beruházás – amennyiben az Államkincstár jóváhagyja a módosításokat, változtatási kérelmeket – akár egy hónap múlva elindulhat, s még idén befejeződhet.

Emellett szóba került a város két most futó nagyprojektje, a gyógyhelyberuházás – vagyis a volt buszpályaudvar és környéke átépítése –, valamint a Schulhoff sétány átalakítása, modernizálása is.

Elhangzott: mindkét kivitelezőnek ügyvédi felszólítást küldött a város annak érdekében, hogy gyorsítsa fel a munkákat. Utóbbi esetében már a végéhez közeledik a projekt.

– A Schulhoff sétány egy-két héten belül készen lesz, hiszen kevés munka maradt – fogalmazott lapunknak Papp Gábor. – Reméljük, az időjárás nem akadályozza ezek elvégzését. Már csak a cserjék ültetése, illetve a burkolatépítés van hátra.

A gyógyhelyberuházást illetően pedig keresi a jogi lehetőségeket az önkormányzat, hogy ez a projekt is mielőbb befejeződhessen, tette hozzá a városvezető.

Az ülésen összességében több mint kéttucatnyi előterjesztésről döntöttek a képviselő-testület tagjai.