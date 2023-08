A rendezvényt szervező Kanizsa Kul-Túra Egyesület vezetője, Strausz Ferenc elmondta: már a hosszú távú előrejelzések is azt mutatták, hogy csapadékos nyár lesz a 2023-as. Ez bejött. A túra előtti vasárnapon nagy mennyiségű eső esett a térségben. Kedden járták be az útvonal egy részét, és az ellenőrzőpontokat is kihelyezték, ekkor még az utak jól járhatóak voltak.

- A túra napján, szombaton hajnalban dörgés, villámlás, szakadó eső volt - idézte fel. - A regisztráció emiatt a Mező-gimnázium folyosóján zajlott, de ahogy elindultak a vállalkozó szellemű túrázók, negyed óra múlva elállt az eső. Aztán folyamatosan kisebb megszakításokkal esett, ám szerencsére nem volt erős szél, dörgés, villámlás.

Hozzátette: ettől függetlenül rendhagyó volt az idei év, 73 előnevező volt a 4 távra, ami azt sugallta, hogy az indulók száma elérheti, vagy akár meg is haladja a 2014-es 129 fős létszámot. Nem így történt, hiszen talán az időjárás miatt 19 fő meg sem jelent. Így az indulók száma a helyszínen nevezőkkel együtt csak egyetlen fővel növekedett. Az is rendkívüli volt, hogy egy túrázó Egerből érkezve 10 óra után indult el, bízva abban, hogy teljesítményét elismerjük, noha az ellenőrzőpontokra a táv elején nem ért időben, többeket megelőzve érkezett a célba.

- A 130 kilométeres távon 55 fő indult el, ebből 35 túrázó teljesítette a gimnáziumtól indulva a Homokkomárom, Oltárc (vadászház), Börzönce szőlőhegy, Hahót, Söjtör, Pusztaszentlászló, Pusztaederics, Rádiháza, Szentpéterfölde, Torhai forrás, Bázakerettye, Budafa, Kistolmács, Valkonya, Nagykanizsa távot - folytatta. - A 70 kilométert négyen gyalogolták le, a 40 kilométeres nappali távot nyolcan, míg az éjszakait két fő teljesítette. Több túrázó is dicsérte az ellátást. Négy helyen adtunk zsíros kenyeret paprikával, paradicsommal, vagy lekváros kenyeret, kettő helyen gyümölcsöt és egy helyen teát. Idén az egyesület házaiban működő ellenőrzőpontokon nem kellett fizetni a kávéért. Ezt támogatóinknak köszönhetjük, Balogh Józsefnek, Venczel Györgynek és még egy túrázónak, aki kérte, ne szerepeljen a neve. Többen támogatták a rendezvényt pénzzel, adománnyal, de ne feledkezzünk meg a programot segítő, illetve lebonyolításban tevékenyen részt vevő tagjainkról és a külsős segítőkről sem. Remélem, minden résztvevő emlékei megszépülnek erről a napról, még azoké is, akik idén nem teljesítették a kitűzött távot. Bízunk benne, hogy jövőre sikerrel járnak.